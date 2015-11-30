Украинки завоевали "бронзу" на чемпионате мира по прыжкам на батуте

«Бронзовый» результат дуэта - 47.300 балла, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Чемпионками мира в этом виде программы стали Чжон Синпин / Ли Дан (Китай) – 50,300, серебряная медаль на счету дуэта Татьяна Петреня / Анна Гарчонок (Беларусь) – 47,400.

Эта медаль стала единственной для украинской команды на соревнованиях в Дании.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойному мини-трампу и акробатической дорожке длился с 26 по 29 ноября.