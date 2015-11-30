Украинки завоевали "бронзу" на чемпионате мира по прыжкам на батуте
14:16, 30 ноября 2015Спорт
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На мировом первенстве по прыжкам на батуте, которое завершилось в Оденсе (Дания), украинские спортсменки Марина Кийко и Наталья Москвина заняли третье место в синхронных прыжках.
noc-ukr.org
«Бронзовый» результат дуэта - 47.300 балла, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Чемпионками мира в этом виде программы стали Чжон Синпин / Ли Дан (Китай) – 50,300, серебряная медаль на счету дуэта Татьяна Петреня / Анна Гарчонок (Беларусь) – 47,400.
Эта медаль стала единственной для украинской команды на соревнованиях в Дании.
Чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойному мини-трампу и акробатической дорожке длился с 26 по 29 ноября.
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