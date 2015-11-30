Кличко до сих пор не может поверить в свой проигрыш

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и журнала "The Ring" Владимир Кличко сегодня высказался на страничке в Twitter о том, что до сих пор не может поверить в собственный проигрыш.

«До сих пор не могу поверить, что я действительно проиграл. Я страдаю», - отметил украинец.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье титульный бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.