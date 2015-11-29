Киевское "Динамо" обыграло "Черноморец" в матче УПЛ

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало одесский "Черноморец" и выиграло со счетом 2:1.

Киевляне на протяжении игры имели явное преимущество, но практически до конца первого тайма соперник успешно оборонял свои ворота. И лишь на 43-й минуте гол забил Дерлис Гонсалес. Атака "Динамо" правым флангом привела к тому, что Ярмоленко с фланга сделал передачу вдоль ворот, и Гонсалес с угла вратарской расстрелял пустые ворота.

А спутся две минуты после начала второго тайма отличился Андрей Ярмоленко. Динамовец ударил низом в левый от себя угол, вратарь одесситов Дмитрий Безрук угадал направление удара, но отбить мяч не смог - 2:0.

Киевляне спокойно вели игру к победе, но концовка оказалась напряженной. На 86-й минуте Кирилл Ковалец первым оказался у отбитого мяча и добил его в сетку - 2:1. Но большего одесситам добиться не удалось.

Таким образом, "Динамо" сравнялось с донецким "Шахтером" по очкам (по 40), но отстает по дополнительным показателям в борьбе за 1-2 места. На счету "Черноморца", как и прежде, 9 баллов и предпоследнее 13-е место в турнирной таблице.

16-й тур завершится в в понедельник, 30 ноября, матчем "Днепр" (Днепропетровск) - "Ворскла" (Полтава).