Нестеренко: "Не уверен, что Кличко нужен матч-реванш"

Известный украинский комментатор бокса Юрий Нестеренеко поделился своими впечатлениями о поединке Владимира Кличко и Тайсона Фьюри, сообщает Sport.ua.

- Юрий, ваша реакция на результат поединка?

- Моя реакция абсолютно спокойная... Рано или поздно это должно было произойти. Тот человек, который выходит в ринг и боксирует, должен быть готов к тому, что это может произойти. Нужно честно признать, что случилось на самом деле, а не махать флагом и говорить о том, что все вокруг нехорошие люди, а мы молодцы.

- Тем не менее, перед боем вы предполагали, что может быть такой результат?

- Откровенно признаюсь, я думал и ожидал, что Тайсон Фьюри гораздо глупее. Но больше меня неприятно удивил Владимир Кличко, нежели Фьюри удивил вообще. То есть, то, что будет делать в бою британец, это предполагалось. Меня больше удивило то, что Владимир не только не смог перестроиться, но и не пытался сделать это. Какая-то механичная роботизированность Кличко в атаке не позволила ему переключится на соперника. Владимиру как всегда говорили, что у соперника есть 20-30 планов, нужно будет действовать по ситуации... Но оказалось, что это все пустой звук. Владимиру не удалось сделать главного - перестроится и нивелировать эту работу на дистанции и работу ног Тайсона Фьюри. Наверное, мало кто ожидал, что британец настолько хорош будет на ногах.

- Исходя из ваших слов, вы согласны с мнением судей, которые отдали победу Фьюри...

- С мнением судей я не согласен! Вы посмотрите внимательно на рефери Тони Викса во время оглашения результатов. Если сказать, что он удивлен - это ничего не сказать. Это лицо офигевшего человека! 117:111 - это победа Тайсона «в одну калитку»! Это говорит о том, что Владимир выиграл максимум три раунда... Но такого не было! Понятное дело, что Фьюри показал себя тактически и стратегически грамотным боксером, но результат 116:111 с учетом отобранного у Фьюри очка - это бред! Давайте вспомним бой Кличко против Мариуша Ваха, и давайте припомним, сколько ударов нанес Владимир по лицу поляка… Тогда был такой же результат поединка, как и в этот раз! Не должно такого быть! Я, как бывший судья, скажу вам, что это решение весьма странное и в духе WBA.

- Некоторые бывшие тяжеловесы заявили, что эра Кличко подошла к концу и ему пора на пенсию. Вы с ними согласны, или считаете, что матч-реванш докажет обратное?

- Я не уверен в том, что Владимиру нужен матч-реванш. Несмотря на то, что он заявил о намерении его провести, я не знаю, что он еще мог сказать после поражения... Но вы уверены, что в матче-реванше Владимир может быть настолько убедительным, что где-то в Англии нокаутирует Фьюри? Или хотя бы победит по очкам... Я не уверен. Разговоры о матче-реванше - это всего лишь попытка сохранить лицо. Но проблема в том, что результат прошедшего поединка не совсем соответствует действительности. Логичным исходом была бы ничья.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.