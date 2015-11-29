УПЛ: "Волынь" громит "Металлург", "Шахтер" - "Говерлу"

В Луцке и Ужгороде завершились матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу, в которых "Волынь" разгромила запорожский "Металлург" (9:1), а донецкий "Шахтер" - "Говерлу" - 6:1.

В матче в Луцке хозяева поля забили три гола уже в первые 10 минут игры, фактически убив интригу. На 1-й минуте отличился Дмитрий Козьбан, на 4-й - Александр Кобахидзе и на 7-й Флорин Матей реализовал пенальти. Но, лучане не собирались останавливаться и до перерыва забили еще три гола. Александр Кобахидзе оформил дубль на 23-й минуте, Вячеслав Шарпар реализовал пенальти на 37-й, а Олег Герасимюк забил свой гол на 43-й. А псле перерыва Флорентин Матей оформил дубль, реализовав пенальти на 54-й минуте, а Вячеслав Шарпар сделал хет-трик, забив голы на 58-й и 82-й минутах. Лишь на 92-й минуте Даниил Игнатенко размочил счет в матче, забив единственный гол запорожской команды.

Что касается матча в Ужгороде, то тут Ярослав Ракицкий вывел гостей вперед на 9-й минуте, но на 16-й Дмитрий Хлёбас сравнял результат и до середины тайма "Говерла" удерживала ничью. Но, на 28-й минуте Тайсон вывел гостей вперед и после этого забивали только гости. Ромеро Марлос отличился на 30-й минуте, Факундо Феррейра - на 35-й, а после перерыва дубль сделал лучший бомбардир команды Алекс Тейшейра на 67-й минуте он забил гол с игры, а на 73-й реализовал пенальти - 6:1.

Таким образом, "Шахтер" минимум на три часа стал единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ - 40 очков (опережает киевское "Динамо" на 3 балла), а "Волынь" (24 балла), также минимум на сутки ворвалась в 5-ку сильнейших команд лиги, опередив в таблице полтавскую "Ворсклу" (22) и львовские "Карпаты" (21).

Сегодня вечером состоится предпоследний матч тура "Динамо" - "Черноморец" (Одесса), а в понедельник вечером игра между днепропетровским "Днепром" и "Ворсклой".