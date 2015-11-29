Реванш Кличко - Фьюри состоится в 2016 году

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил о желании провести матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри, который был предусмотрен контрактом на первый бой, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Реванш будет. Пока рано говорить, когда и где, потому что нужно согласовать процессуальные моменты, но реванш будет точно", — сказал Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри завершился победой британца единогласным решением судей.