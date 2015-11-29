Кличко vs Фьюри: право на реванш

В субботу Владимир Кличко потерпел поражение в бою с британцем Тайсоном Фьюри и лишился всех своих титулов чемпиона мира по боксу.

Этот бой стал самым тяжелым для Владимира за последние годы. И это было крайне неожиданно. Ведь мы все привыкли, что Кличко-младший на голову сильнее соперников по супертяжелому дивизиону. А многочисленные эксперты наперебой говорили о том, что для Кличко не будет равных еще целые десятилетия… Несмотря на его возраст, физическая форма Владимира была отменной.

Мы все привыкли, что Кличко-младший на голову сильнее соперников по супертяжелому дивизиону.

А «этот»… Ну что взять с дураковатого британца, который только и может, что отпускать глупые шуточки в адрес соперника, показывать ему язык прямо перед боем, когда рефери уже свел соперников в центре ринга и откровенно «быковать» уже во время боя. Вспомним, как соперники расходились по углам после гонга в начале боя, в первых раундах. Уже потом, почувствовав свое превосходство, британец полностью сконцентрировался на происходящем на ринге, а Владимир, в свою очередь, начал нервничать. Кажется, в 10-м или 11-м раунде, уже после гонга, тогда еше чемпион не сдержался и ткнул перчаткой в лицо соперника. На что в ответ услышал смачное «Fuck!».

«Этот» оказался совсем не таким, каким его рисовали все. Даже Владимир, говоривший перед боем, что оппонент, наверное, сам не понимает, что ему делать в ринге и не имеет тактики на бой. Оппонент все имел, и все прекрасно знал. Несмотря на всю свою эксцентрику вне ринга, на пресс-конференциях и открытых тренировках, в ринге он оказался абсолютно другим - мотивированным и знающим как добиться своей цели. Еще до боя смутил один факт из биографии Тайсона Фьюри. В свое время, в 2011-м году, он отказался от боя с Кличко, четко отдавая себе отчет в том, что еще не готов к чемпионскому бою. Сейчас же, даже не имея за плечами боев с приставкой «супер», но уже завоевав право «претендента», все же согласился. Значит чувствовал что готов, знал на что идет. И некая самоуверенность Кличко здесь была совсем лишней…

Уже после боя соперники были весьма корректны друг к другу. "Кличко был великим чемпионом, но каждому свое время. Сегодня началась новая эра", - заявил Фьюри. "Фьюри заслужил победу. Он был быстрее и точнее. Я пытался "подобрать к нему ключ", но не смог переломить ход боя", - ответил Кличко. И добавил: "Безусловно, я рассчитываю на реванш".

Именно Кличко как никто иной этот реванш заслужил. 11 лет без поражений – дата к которой в боксерском мире должно быть огромнейшее уважение.

Вот тут и начинается самое интересное. Фьюри о реванше не сказал ничего. Намеренно ли, или просто был всецело поглощен своей победой, не замечая ничего вокруг. Комментатор украинского ТВ в концовке поединка, когда уже в общем-то все было понятно (спасти Кличко мог только нокаут) задался вопросом, если в контракте на бой, пункт об обязательном реванше? Судя по последовавшим комментариям, об этом не было речи. Да и были ли в последнее время бои-реванши у Кличко с его оппонентами?...

Впрочем, именно Кличко как никто иной этот реванш заслужил. 11 лет без поражений – дата к которой в боксерском мире должно быть огромнейшее уважение. Тем более, в супертяжелом весе, где любой удар может стать роковым. Кличко прошел этот путь и заслуживает на реванш как никто другой. К тому же, его британский соперник был претендентом только по версии WBO. Остальные пояса – добрая воля чемпиона…

Так будет ли реванш?

Слово за Вами, мистер Фьюри…

Кирилл Стадниченко