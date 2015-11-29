УПЛ, 16-й тур, "Динамо" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле одесский "Черноморец".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице.

После абсолютно неожиданного положительного результата и обнадеживающей игры «Черноморца» с «Днепром» (0:0) в прошлый уик-энд во второй раз подряд «моряки» готовятся к прохождению испытания грандом украинского футбола. Одесситы выйдут на поле без арендованного у соперников Владислава Калитвинцева. Существенная, казалось бы, потеря практически не отразилась на противостоянии этих же команд в первом круге, когда лишь на 88-й минуте Джуниор Мораес спас динамовцев от совсем незапланированной ничьей, когда, кстати, «Черноморец» выглядел значительно менее сыграно и слаженно. Затем уже последовал второй гол "Динамо" в добавленное арбитром время.

Интересно, что, кроме провального сезона 2013/2014 гг. для столичных футболистов, в остальных матчах киевляне приучили соперника к классическому счету 2:0. Нелегко и сейчас гостям будет забить команде с самой надежной защитой соревнований УПЛ, которая пропускала голы только в 3-х играх из 14-ти.

На котировкха букмекерских контор преимущество "Динамо" выглядит подавляющим. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,1 к 1, в то время как на ничью - 7,78 к 1, а на победу "Черноморца" - 19,14 к 1.

Матч "Динамо" - "Черноморец" начнется на НСК "Олимпийский" в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".