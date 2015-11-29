Леннокс Льюис: "Поражение Кличко - это польза для бокса"

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис выразил мнение, что победа Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко пойдет на пользу боксу, сообщает Sport.ua.

По словам британца, его соотечественник доказал, что Льюис ошибался на его счет.

"Фьюри выиграл абсолютно честно и заслуженно, и доказал, что я был не прав, – написал Льюис в своем Twitter. – Но больше меня интересует, где был Кличко на протяжении 11,5 раундов! Одну вещь я знаю точно – это событие вновь открывает дорогу для боксеров-тяжеловесов, и для бокса в целом это только хорошо. Не думаю, что кто-то будет доминировать в этой категории следующие десять лет. Фьюри с самого начала заявлял о своих намерениях. Он верил в себя и добился цели. Снимаю шляпу".

Как собщал УНИАН, в ночь на воскресенье Фьюри победил Кличко по очкам единогласным решением судей в 12-раундовом бою.