Фьюри: Кличко был великим чемпионом, но каждому свое время
03:10, 29 ноября 2015Спорт
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Британский боксер Тайсон Фьюри, победивший Владимира Кличко, сказал, что в боксе началась новая эра.
REUTERS
"Кличко был великим чемпионом, но каждому свое время. Сегодня началась новая эра", - заявил Фьюри.
"У меня была уверенность в победе, но все твердили мне обратное. Только моя команда и семья верили, что я сделаю это», — цитирует Фьюри Gazeta.ru.
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Как сообщал УНИАН, в Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.
Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.
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