Фьюри: Кличко был великим чемпионом, но каждому свое время

"Кличко был великим чемпионом, но каждому свое время. Сегодня началась новая эра", - заявил Фьюри.

"У меня была уверенность в победе, но все твердили мне обратное. Только моя команда и семья верили, что я сделаю это», — цитирует Фьюри Gazeta.ru.

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Как сообщал УНИАН, в Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.

Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.