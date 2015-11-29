Порошенко: "Владимир, спасибо за борьбу!"

02:22, 29 ноября 2015
Спорт
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Кличко за бой с британцем Тайсоном Фьюри.

REUTERS

Кличко по очкам уступил Фьюри и проиграл впервые за 11 лет.

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«Напряженный бой! Владимир, спасибо за борьбу!» — написал в своем твиттереПорошенко.

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