Порошенко: "Владимир, спасибо за борьбу!"

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Кличко за бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Кличко по очкам уступил Фьюри и проиграл впервые за 11 лет. Читайте такжеБой Кличко-Фьюри (фотогалерея) «Напряженный бой! Владимир, спасибо за борьбу!» — написал в своем твиттереПорошенко. Напружений бій! Володимире, дякую за боротьбу! pic.twitter.com/Lz4mXRM9q7 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2015

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