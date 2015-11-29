Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира

В Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.

Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.

Бой вначале проходил в упорной и равной борьбе, а в середине противостояния украинец даже завладел преимуществом. Но, вскоре британец выровнял положение и сумел выйти вперед по очкам. Единственным шансом в концовке боя для украинского боксера был нокаут, но британец с честью выдержал 12 раундов до конца.

В итоге, судьи единогласно отдали преимущество Фьюри по очкам - 115:112, 115:112, 116:111.