Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира
01:17, 29 ноября 2015Спорт
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Победа была одержана по очкам единогласным решением судей.
Reuters
В Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.
Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.
Бой вначале проходил в упорной и равной борьбе, а в середине противостояния украинец даже завладел преимуществом. Но, вскоре британец выровнял положение и сумел выйти вперед по очкам. Единственным шансом в концовке боя для украинского боксера был нокаут, но британец с честью выдержал 12 раундов до конца.
В итоге, судьи единогласно отдали преимущество Фьюри по очкам - 115:112, 115:112, 116:111.
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