УПЛ, 16-й тур, "Волынь" - "Металлург": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" примет на своем поле запорожский "Металлург".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 7-е и последнее 14-е места в турнирной таблице УПЛ. На счету луцкой команды 21 очко, у запорожцев - 3.

На сегодня чисто турнирные показатели запорожцев отходят на второстепенные роли, ведь речь о сохранении клуба. Как и обещали в клубе «Металлург», первую часть соревнований он доиграет. Остались только 2 тура до отпуска, а уже сейчас кадровые потери, которые являются окончательными, появляются слишком стремительно. Кроме квартета опытных исполнителей, который не принимает участие в играх уже несколько туров, недавно прекратили сотрудничество Валериане Гвилия, Игорь Жураховский, есть также травмированные, Илья Корнев дисквалифицирован. Однако Анатолий Чанцев заявляет, что остались те, кто стремится выйти на поле против «Волыни» и «Динамо».

Другое дело, что шансы лучан на выигрыш очень велики, речь о недооценке при наличии мотиватора в лице Виталия Кварцяного не идет. И без того в этой паре лучане имеют лучшие достижения. А вот традиция, согласно которой в последние годы хотя бы один матч в сезоне завершается «крупной» победой одной из сторон, вполне может продолжиться.

На котировках букмекерских контор на победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, на ничью - 6,72 к 1, а на победу "Металлурга" - 13,69 к 1.

Матч "Волынь" - Металлург" начнется в Луцке в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.