Гандбольный "Мотор" выиграл у швейцарского "Кадеттен" и вышел во второй групповой раунд Лиги чемпионов

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 9-го тура первого группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором запорожский "Мотор" принимал швейцарский "Кадеттен" (Шаффхаузен) и выиграл со счетом 31:23.

После этой победы запорожская команда гарантировала себе место в двойке сильнейших команд по итогам группового турнира и выход в следующий раунд соревнований.

Соперники действовали на равных в течение 20 минут первого тайма, после чего украинская команда начала отрываться в счете. Уже после первого тайма "Мотор" вел в счете 13:9. После перерыва украинцы только наращивали свой перевес и, в итоге, довели его до "+8".

Безусловно лучшим игроком в составе команды стал белорусский легионер Борис Пуховский, на счету которого 12 голов. Еще один лидер "Мотора" Сергей Шельменко, выступающий за сборную России, забил 6 голов.

Таким образом, на счету "Мотора" 7 побед при 2 поражениях - 14 очков. Чемпион Украины сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице за тур до конца группового этапа и гарантировал себе одно из первых двух мест и путевку в следующий этап Лиги чемпионов.

В матче заключительного 10-го тура первого этапа ЛЧ 6 декабря "Мотор" сыграет на выезде с норвежским "Скьерном".