Лучшего бомбардира киевского «Динамо» продадут россиянам?

После десятидневного отдыха в Турции в среду, 28 мая, нападающий «Динамо» Максим Шацких прибыл в Узбекистан, где присоединился к национальной футбольной сборной страны для подготовки к отборочным матчам Кубка мира-2010. В период со 2 по 22 июня сборной Узбекистана предстоит провести четыре поединка с Сингапуром (дважды), Ливаном и Саудовской Аравией.

Тем временем, как сообщает прес-служба ФК"Динамо Киев",стало известно, что в услугах Максима Шацких, лучшего бомбардира «Динамо» последнего десятилетия, всерьез заинтересован клуб из России «Крылья Советов». Между руководителями киевской и самарской команд были проведены предварительные переговоры, о результатах которых президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил следующее: «На нас действительно вышли «Крылья Советов» с предложением о трансфере Максима Шацких. Сейчас идет переговорный процесс. Ясность о дальнейшем месте выступления Шацких будет внесена в ближайшие дни».