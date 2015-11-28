Бокс, титульный бой, Кличко - Фьюри: онлайн-трансляция

Для украинского боксера это будет 19-я защита титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO, 15-я защита (после повторного завоевания титула) по версии WBO, 9-я защита по версии суперчемпиона WBA, и 12-я защита титула чемпиона по версии журнала The Ring.

Соперником украинца станет молодой 27-летний Тайсон Фьюри, который до сегодняшнего дня провел 24 боя на профессиональном ринге и все из них выиграл. Причем, 18 раз он одержал победу досрочно – нокаутом.

Фьюри имел шанс сразиться с Кличко еще в 2011-м году, когда выиграл у Дерека Чисоры в бою за титул чемпиона Британии и Британского содружества. Украинец выражал желание встретиться с победителем этого поединка. Но, британец проявил осторожность, посчитав, что ему еще рано боксировать на столь высоком уровне – за титул чемпиона мира.

А по итогам повторного боя с Чисорой, который состоялся 29 ноября 2014 года, Фьюри завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU, титул интернационального чемпиона WBO, вакантный титул чемпиона Великобритании и статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. После чего дал согласие на поединок с Кличко.

Собственно, бой с Кличко станет первым поединком с приставкой «супер» в карьере Тайсона Фьюри.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом поединка считается Владимир Кличко. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1,13 к 1, в то время как на победу Фьюри - 5,20 к 1, а на ничью - 35 к 1.

Бой Кличко - Фьюри состоится в Дюссельдорфе на Espirit Arena и начнется в 23.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию поединка проведет канал "Интер".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

В отличии от большого количества футбольных трансляций, где мы жаждем сенсаций от наших команда в играх с грандами, здесь мы сенсации абсолютно не ждем. Кличко уже много лет подряд является фаворитом своих боев. И сегодняшний день - не исключение.

Чего ждать от молодого и крайне наглого соперника? Вопрос весьма интересный, так как Фьюри никогда не проводил бои на столь высоком уровне. Кличко перед боем предположил, что его оппонент еще и сам не знает, какую тактику он изберет на бой. "У него есть несколько вариантов и наверное он будет пробовать всё. Но как Фьюри начнет бой, в правой стойке или левой, он еще и сам не знает".

В любом случае, Кличко необходимо просто гнуть свою линию и спокойно побеждать. Все предматчевые расклады говорят о том, что у Фьюри - просто нет шансов.

Шоу начинается!

Начало немного затягивается, что вполне привычно для боксерских шоу. Заявленное время начала боя уже прошло 10 минут назад. Пока публику развлекает Род Стюард.

ТАЙСОН ФЬЮРИ ВЫХОДИТ НА РИНГ!!!!

КЛИЧКО ВЫХОДИТ НА РИНГ!!!!

Фьюри даже во время исполнения гимна своеей страны не отказал себе в удовольствии что-то сказать сопернику...

БОЙ НАЧАЛСЯ!

1-й раунд. Владимир занял центр ринга и обозначил свое преимущество. Но пока не активизирует свои действия. Соперники обменялись несколькими ударами - так. ничего серьезного...

2-й раунд. Пока чуть более активен соперник. Левый боковой прошел у англичанина и вообще он довольно уверен в себе. Что не может не настораживать.

3-й раунд. Фьюри танцует в ринге и периодически выбрасывает удары в корпус Кличко. Владимир пока выжидает.

4-й раунд. Зал впервые взорвался. Требует активных действий от украинца, скандируя "Клич-ко". Владимир оценил и выкинул пару "джебов". Соперник также пытается атаковать, но его удары куда менее подготовлены и акцентированы.

5-й раунд. Фьюри все чаще атакует и, соответственно, все уверенне себя чувствует в ринге. Как результат - рассечение у Кличко. Скорее всего, от удара соперника головой, а не от попадания.

6-й раунд. В начале раунда у Фьюри вновь прошел удар. Что касается атакующих действий Кличко, то пока соперник, по большей части, удачно уклоняется от ударов украинца. Очень непростой бой...

7-й раунд. Раунд прошел в многочисленных взаимных клинчах. Атаки, по большому счету, не являются опасными ни для одного из соперников. "Володя, если ты будешь просто ходить, ты проиграешь бой", - отмечает в углу ринга Виталий.

8-й раунд. У Владимира прошел хороший джеб в середине раунда. В остальном - соперник по-прежнему держит удар. И пытается отвечать...

9-й раунд. Фьюри пропустил удар через минуту после начала раунда и пытался что-то сказать сопернику. Судья предупредил британца. В остальном, ситуация на ринге если и меняется, то очень медленно. Небольшое преимущество украинца, несмотря на левый боковой и апперкот от британца.

10-й раунд. Несмотря на уверения Виталия в ринге перед 10-м раундом, что соперник устал, Фьюри очень уверенно держится на ногах и провел еще ряд атак. Весьма успешных атак. Чтобы не возникало вопросов во время оглашения судейских записок, однозначно нужен нокаут.

11-й раунд. Активное начало раунда с обоюдными ударами и вновь - клинчи. В концовке раунда уже явное преимущество британца. И еще одно рассечение у Кличко.... Очень тяжелая ситуация.

12-й раунд. Британец выглядел свежее в начале раунда. Украинец чаще попадал по сопернику в концовке. Окончательное решение - за судьями...

Победу по очкам судьи присудили ФЬЮРИ...

Спасибо за внимание!