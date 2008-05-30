ПФЛ изменила формат Кубка Украины

На совместном заседании центрального совета ПФЛ были внесены изменения в формат Кубка Украины. В 1/4 и 1/2 финала команды, сыгравшие вничью, должны будут провести ответный матч на поле клуба, который в первой встрече выступал в качестве гостей. При этом мячи, забитые на выезде, учитываться не будут. Если же победителя не определят в основное время второго матча, то команды сыграют два тайма по 15 минут и, при необходимости, пробьют пенальти. Ранее на каждой из стадий — и 1/4, и 1/2 финала — команды в обязательном порядке играли дома и в гостях.

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