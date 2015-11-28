УПЛ, 16-й тур, "Карпаты" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают донецкий "Олимпик".

В этом матче сойдутся коллективы, занимающие 7-е и 9-е места в турнирной таблице. На счету "Карпат" на данный момент 18 очков, у "Олимпика" - 14.

Обе команды прошли первый круг вполне успешно, сравнивая с выступлением каждой из них весной 2015 года. Определенное преимущество в текущем рейтинге «Карпаты» одержали, возможно, именно в выездном матче против «Олимпика», что стало определенным сюрпризом после обмена вполне закономерными домашними выигрышами в год знакомства. Игра, состоявшаяся 1 августа в Киеве завершилась со счетом 0:1. А вот ничьих соперники между собой не допускали, хотя сейчас такой итог стал бы приемлемым для всех.

Последние полтора месяца подняли самооценку донетчан, если не брать в расчет поражение от «Динамо», но киевляне тогда хорошо подготовились к матчу еврокубка с португальским «Порту». Менее логично и прогнозируемо сейчас выглядят львовяне, которые набирают очки редко, когда от них того и не ждут. Но всегда смело идут в бой, не позволяя недооценки более сильными оппонентами. На исходе львовского поединка может сказаться отсутствие двух опытных возрастных исполнителей у хозяев, равноценно заменить которых будет не так уж и легко.

На котировках букмекерских контор "Карпаты" являются фаворитами матча. На победу хозяев ставки принимаюся с коэффициентом 1,86 к 1, в то время как на ничью 3,37 к 1. а на победу "Олимпика" - 3,93 к 1.

Матч "Карпаты" - "Олимпик" начнется во Львове в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.