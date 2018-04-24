Украина в еврокубках: сенсация от "Динамо" и запоздалый всплеск "Шахтера"

Победа киевлян над португальским «Порту» в гостях (2:0) дает команде реальный шанс продолжить выступления в Лиге чемпионов весной. В плей-офф, где динамовцы не играли с прошлого века, 1999 года, когда командой руководил легендарный Валерий Лобановский. «Взрыв» горняков в матче с мадридским «Реалом» оказался слишком запоздалым и не принес никаких дивидендов, кроме морального удовлетворения – проиграли с достойным счетом, 3:4. А вот днепропетровский «Днепр» так и не смог достойно выступить во втором подряд розыгрыше Лиги Европы. Поражение от итальянского «Лацио» в Риме (1:3) поставило крест на надеждах команды даже просто выйти в плей-офф, 1/16 финала. И это после финала турнира образца 2014/15…

«Динамо»: шанс на долгожданный плей-офф

Одна из главных сенсаций пятого игрового дня в Лиге чемпионов была зафиксирована на арене «Драгао» в португальском Порту. А самое приятное и удивительное заключается в том, что к этой сенсации оказалось причастно киевское «Динамо».

В подобный результат изначально мало кто верил. Ведь «Драгао» - не самое гостеприимное место на футбольной карте. Даже ничья здесь «за счастье» практически для любого соперника. Скажем, в четвертьфинале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «Порту» на этой арене разобрался с «Баварией» (3:1). И пускай в Мюнхене немецкая команда отомстила португальцам со счетом 6:1, сути дела это не меняет. «Порту» в родных стенах невероятно опасен в любой ситуации и против любого соперника.

Тем не менее, необходимо отметить некоторую вальяжность, с которой португальцы вышли на поле. Похоже, они ни на секунду не сомневались в собственном успехе и уверовали в него задолго до стартового свистка арбитра. Примерно такое же отношение к матчу было и у португальских болельщиков, заполнивших «Драгао» где-то наполовину. Похоже, «Динамо» в Португалии недооценили все. Хозяевам было достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе выход из группы. А они, вместо этого, проиграли и поставили свое участие в плей-офф ЛЧ под большой знак вопроса.К слову, после упомянутого выше поражения в Мюнхене, «Порту» больше не проигрывал никому, а беспроигрышная серия португальцев на момент домашней встречи с «Динамо» достигла 20 матчей. Более того, в семи последних матчах «Порту» пропустил всего один мяч. Да и тот – с пенальти от тель-авивского «Маккаби» в момент, когда судьба матча была решена. Эти факты красноречиво говорят о силе нынешнего «Порту».

В свою очередь, «Динамо» провело свой лучший матч в нынешнем сезоне и один из лучших при Сергее Реброве. Но самое важное, что это случилось тогда, когда отступать было уже некуда, когда даже ничья оставляла киевлян за бортом турнира.

Победы бывают разные – убедительные, вымученные, случайные… Это тот редкий случай, когда на евроарене динамовцы обыграли своего соперника вчистую. У «Порту» не было никаких шансов избежать поражения. Защита «Динамо» в этот вечер была безупречна, быстрый выход из обороны в атаку работал хорошо, да и реализация не подкачала. А еще и удача была откровенно на нашей стороне – достаточно вспомнить штанги и перекладины, не раз спасавшие от беды ворота Александра Шовковского.

Теперь киевляне в шаге от выхода в 1/8 финала. Даже не в шаге, а в сантиметрах. Но, можно предположить, что эти сантиметры могут стать наиболее сложными для подопечных Реброва. Им нужно дома обыграть главного аутсайдера группы и, возможно, самую слабую команду во всем групповом турнире – израильский «Маккаби». Но в этом то и сложность, что именно с таким соперником у нас могут возникнуть проблемы. Если к матчам с «Порту» и «Челси» киевляне подходили с позиции аутсайдера, то перед «Маккаби» - явный фаворит. Как бы эта уверенность не сыграла с динамовцами злую шутку, как это случилось в минувший вторник с игроками «Порту».

Еще одна сложность состоит в том, что игра пройдет хоть и в родных стенах, но при пустых трибунах. Насколько сложно играть без зрителей в официальном матче (к тому же, решающем для команды), можно спросить у футболистов «Днепра». Важным фактором может стать и погода. А она 9 декабря может быть какой угодно. От умеренно холодной до лютого мороза или обильного снегопада. Как правило, к подобным коллизиям гости оказываются готовы куда лучше, чем хозяева. Им приходится просто отбиваться, в то время как комбинировать, создавать голевые моменты в таких условиях невероятно сложно. В данном конкретном случае надежда лишь на то, что израильтяне в принципе не играют в условиях сильного мороза и эти условия могут оказаться для них экстремальными.

В общем, расслабляться и праздновать успех динамовцам пока рано. Настрой на «Маккаби» должен бать таким же, как и на «Порту» с «Челси». Выход из группы будет гарантирован только в случае победы. Ничья же, сродни катастрофе - ссылка в Лигу Европы. Более того, если «Челси» и «Порту» сыграют вничью в Лондоне, то «Динамо», в случае победы, займет в группе 1-е место.

Верится, что Сергей Ребров не упустит свой шанс и станет первым наставником «Динамо» после Лобановского, которому удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов (после сезона 1998/99). А ведь между ними командой руководили семь наставников – Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Семин, Валерий Газзаев и Олег Блохин.

«Шахтер»: достойное поражение от гранда

Поражения, как и победы, бывают разные. Если бы финальный свисток после встречи «Шахтера» и «Реала» прозвучал на 70-й минуте, когда на табло «Львов Арены» горели цифры 0:4, эффект был бы одним. Но, в итоге, болельщики едва не стали свидетелями невероятного «камбэка», после чего результат 3:4 в игре с «самим» «Реалом» воспринимается вполне оптимистично. И впечатление после очередного поражения «Шахтера» очень двоякое. А вот в сухом остатке мы имеем окончательную потерю шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и продолжение борьбы за 3-е место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. Это, кстати, команде тоже еще не гарантировано. Заочная борьба с «Мальме» продлится до самого конца последнего матча.

Кто заменит дисквалифицированных Кучера и Срну?.. Это были главные вопросы, беспокоившие Луческу перед ответной игрой с «Реалом». В результате, на место Кучера вышел молодой Ордец, а Срну заменил уже совсем не молодой Кобин. И если Ордец регулярно появляется в основном составе Шахтера, то Кобин выходит на поле крайне редко. Даже когда Срна по каким-то причинам не играет, его чаще всего меняет кто-то другой. Регулярно этим «кем-то» становится Дентиньо, хотя номинально этот бразилец является центральным полузащитником. Однако Луческу посчитал, что «Реал» – не полигон для экспериментов, и выпустил справа в защите Кобина. Забегая наперед отметим, что каши он не испортил. Более того, именно правый фланг был наименее проблемным местом в обороне горняков. Зато слева регулярно ошибался Азеведо, которому Луческу отдал предпочтение перед Исмаили и Шевчуком. Любопытно, что, когда тренер решил убрать Азеведо с поля, он перевел на его место Степаненко, а на замену вышел тот самый Дентиньо, который стал дополнительным атакующим игроком в середине поля.

Несмотря на кадровые проблемы, болельщики «Шахтера» перед этой игрой были настроены вполне оптимистично. Дело в том, что «Реал» досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф уже после четвертого тура. Казалось, что во Львове испанская команда не будет напрягаться. Да и состав тренер мадридцев Бенитес вряд ли выставит сильнейший.

Но в дело вмешалась… «Барселона». Она опозорила «Реал» в матче чемпионата Испании на его же домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» за 4 дня до игры во Львове (4:0), после чего Бенитес не имел права на ошибку.

Испанские СМИ устроили «Реалу» настоящую взбучку (они это умеют), и команда быстро пришла в себя. А самым заинтересованным лицом в победе мадридцев был Бенитес. Разговоров о его возможной отставке с каждым днем становится все больше, потому ему срочно нужно было охладить пыл испанских журналистов.

Вместе с тем, было бы преувеличением сказать, что «Реал» вышел на поле «убивать» «Шахтер». Сами хозяева поля первые 70 минут игры провел так, что у гостей не было другого выхода, кроме как раз за разом отправлять мячи в ворота Андрея Пятова. Горняков разбудил Тайсон. Он заменил совершенно инертного в этот вечер Марлоса, и своей активностью растряс «Шахтер» от «спячки». Только после этого команда Луческу заиграла в свой футбол. Впрочем, в этом немалая заслуга и «Реала», который, ведя в счете 4:0, окончательно перестал играть и стоя ждал финального свистка. Кто знает, если бы у «Шахтера» оставалось еще 5-10 минут игрового времени, не поплатился бы «Реал» за свою излишнюю расслабленность…

Оценивать заключительные 20 минут можно по-разному. Кто-то скажет, что «Шахтер» показал характер, а значит команда жива и у нее есть будущее. Скептики же уверены, что это всего лишь ложка меда в бочке дегтя. В любом случае, в этой Лиге чемпионов «Шахтер» оказался неконкурентоспособной командой. И здесь обязательно нужно подчеркивать – на фоне «Реала» и ПСЖ. Много ли в Европе команд, способных выдержать натиск этих грандов? Не повезло со жребием…

Теперь «Шахтеру» нужно удержаться на третьем месте в таблице – это путевка в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого в заключительном туре нужно сыграть не хуже, чем «Мальме». Иными словами, если шведы проиграют в Мадриде, «Шахтеру» можно проигрывать в Париже. При равенстве очков, выше в турнирной таблице окажется именно «Шахтер», так как имеет перевес над «Мальме» по личным встречам – 0:1 и 4:0.

«Днепр» - тоскливое прощание с шансами на плей-офф

Перед игрой в Риме у «Днепра» еще оставались шансы на выход из группы. Далеко не все в этих раскладах зависело от самого «Днепра», но победы команды Маркевича в двух оставшихся турах были обязательным условием. Год назад «Днепр» выпутался из похожей ситуации и, в итоге, дошел до финала Лиги Европы. Но разве можно сравнивать две эти команды?

Как и «Шахтер» в своем матче, днепропетровцы выходили на игру не в оптимальном составе. Главная потеря – Руслан Ротань. Без него, а также без травмированного Валерия Федорчука, центр поля выглядел абсолютным экспериментом. В нем нашлось место сразу двум игрокам, которые, мягко говоря, не любят играть в отборе – Безусу и Данило. Компанию этой паре составил номинально центральный защитник Дмитрий Чигринский. В последние годы он практически не выходит из лазарета (травмы у игрока случаются регулярно), а теперь был вынужден сыграть на непривычной позиции. Похоже, с таким подбором игроков в центре поля «Днепр» был обречен изначально.

Обреченность почувствовалась с самого начала. «Днепр» пропустил быстрый гол и долго не подавал признаков жизни. И это при том, что «Лацио» играл чуть ли не в полноги, а наставник римлян Пьоли выпустил на поле далеко не основной состав. Когда стало ясно, что из группы римляне выходят в любом случае, они окончательно переключились на внутренний турнир, чемпионат итальянской Серии А. В общем, у такого «Лацио» можно и нужно было брать очки…

Но сделать этого «Днепр» не смог. Вспышка активности у днепропетровцев произошла в начале второго тайма, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Казалось, что подопечные Маркевича способны развить успех, но «Лацио» очень быстро восстановил статус-кво. Буквально, через три минуты. На еще одно сверхусилие у «Днепра» попросту не осталось ресурсов.

С психологической точки зрения о нынешнем выступлении в Лиге Европы «Днепру» нужно поскорее забыть. А в идеале, как можно более увереннее выиграть напоследок домашнюю игру против норвежского «Русенборг», которую, к тому же, смогут посетить зрители. Для Днепропетровска – знаковое событие. В прошлом сезоне 2014/15 матчи на своем родном стадионе «Днепр» не проводил вообще и временно «переехал» в Киев, так как УЕФА опасалось нестабильной ситуации на востоке Украины. А первые две игры сезона нынешнего – против «Лацио» и «Сент-Этьена», проводились на «Днепр-Арене» при пустых трибунах. Это стало следствием беспорядков фанатов на трибунах столичного НСК «Олимпийский» в матчах плей-офф Лиги Европы весной 2015-го. И вот, наконец, полноценное долгожданное возвращение, со зрителями на трибунах. Жаль только, что с точки зрения турнирного положения для «Днепра» этот матч ровным счетом ничего не решает.

Удручает и другое - сплошная безнадега в глазах Мирона Маркевича. После матча в Риме тренер в очередной раз сослался на кадровые проблемы и на низкий уровень мастерства новичков «Днепра». Конечно, с этими аргументами спорить сложно. Однако в своих интервью Мирон Богданович почему-то абстрагируется от команды. Он постоянно говорит «они», а не «мы», и это совсем непонятно. Если в прошлом сезоне «Днепр» был настоящей «бандой» в самом лучшем понимании этого слова, то теперь этого сказать нельзя…

Кирилл Стадниченко