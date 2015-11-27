Матч 12-го тура Премьер-лиги "Металлург" – "Динамо" пройдет в Киеве

Дирекция Премьер-лиги постановила, что перенесенный матч 12-го тура чемпионата Украины между запорожским «Металлургом» и киевским «Динамо» состоится не в Запорожье, как планировалось ранее, а в Киеве, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Решение о переносе выездного поединка прокомментировал заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник:

- К нам обратился не только футбольный клуб «Металлург» Запорожье, но и Федерация футбола Запорожской области, которая в связи со сложным положением дел в клубе взяла на себя организацию и проведения матчей основной команды, U-21 и U-19 «Металлурга» до зимнего перерыва. Из-за проблем с финансированием они попросили ФК «Динамо» Киев помочь с организацией проведения перенесенного матча 12-го тура чемпионата Украины в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Посоветовавшись с руководством, «Динамо» согласилось взять на себя обязанности и гарантировать проведение поединка согласно регламенту УПЛ.

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила ходотайство двух клубов и постановила, что матч «Металлург» (Запорожье) – «Динамо» (Киев) состоится 4-го декабря 2015-го года в Киеве. Начало игра на стадионе "Динамо" - в 19.00.

Ранее стало известно, что матч 12-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Карпаты» состоится 3 декабря в Одессе на стадионе «Черноморец».