За право показа боя Кличко -Фьюри немецкая RTL выложила около €3 миллионов

Первый по этому контракту поединок украинец проведет как раз с Фьюри, сообщает Новое время.

По оценке немецких СМИ, за право трансляции одного боя RTL выплачивает около € 3 млн. Ожидается, что суммарные сборы этого поединка составят более € 15 млн.

Бой будет показан в прямой трансляции в 150 странах мира. В США транслировать поединок будет телеканал НВО, в Германии, Швейцарии, Австрии и Люксембурге — RTL, в Украине — Интер. Жители Великобритании будут смотреть бой в платном пакете телеканала Sky Sports Box Office.

За поединком на Esprit Arena будут следить 55 тыс зрителей. Стоимость билетов составляет от € 29 до € 890. В VIP-пакеты (€ 397, € 497 и € 890) также входят посещения приема до и после боя.

Болеть за Фьюри в Дюссельдорф прилетит около 5 тыс. британцев, которые арендовали семь секторов стадиона и несколько первых рядов VIP-секторов.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия).