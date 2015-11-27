Украинский проект "Бег во имя мира" получил награду "Peace and Sport"

Это одна из самых престижных наград в области мира и спорта. Премия основана в 2007 году Принцом Монако Альбертом ІІ и вручается в 9 разных номинациях. Победителей определяли 80 великих спортсменов современности "Чемпионы во имя мира" среди которых есть и украинец: Сергей Бубка.

“Полгода назад, когда мы ввязались в этот проект, мы даже не думали о том, что он обретет такие масштабы. Сегодня, когда позади тысячи километров, понимаешь, что все возмозможно, когда есть высокая цель и команда единомышленников. Мы сделали нечто действительно неимоверное. То, что никто до нас не делал. Это сумасшедший опыт.” - поделился Роман Жорин, один из организаторов забега. - “Мы очень надеемся, что Украину теперь еще больше будут воспринимать как нацию, которая стремится к миру”

Церемония награждения состоялась в Монако во время Международного форума "Реасе and Sport".

Справка:

Run for Peace (Забег Мира) – это глобальная инициатива, направленная на демонстрацию единства народов Европы в стремлении к мирной жизни. Главным инструментом выступает бег, как символ мира, который объединяет миллионы людей, вне зависимости от политически, культурных, этнических, гендерных признаков.

21 марта 2015, в годовщину подписания Соглашения про ассоциацию между Украиной и Европейским Союзом, команда из 12 смельчаков отправилась в беговое путешествие Европой. Один за другим члены команды преодолевали огромные расстояния, несмотря на время суток, погодные условия и другие препятствия. 49 дней, более 8500 км, 14 европейских стран. Команда “Забегу Мира” вернулась в Украину 8 мая 2015 года.

Второй этап забегу планируется по северным странам Европы, а третий — по восточным и южным европейским странам с завершальной молитвой в Ватикане.

Команда Забегу Мира: общественный деятель Виктор Мазярчук, маркетолог Роман Жорин, предприниматель Игорь Новиков, финансисты Ксения Джуган и Наталия Мартиашвили, инженер Геннадий Кузнецов, ювелир Иван Артеменко, марафонцы Станислав Лазюта и Иван Гурин, спортивный менеджер Дмитрий Бабенко, менеджер внешнеэкономической деятельности Алексей Кононенко, журналист Сергей Попов.