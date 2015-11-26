Игрок "Днепра" Федецкий: "Старались играть в прошлогодний футбол"

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Защитник «Днепра» Артем Федецкий в эфире телеканала «Футбол 2» поделился впечатлениями от игры против римского «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Не сказал бы, что провалили сезон в Лиге Европы. Бывает такое. Не будем говорить о проблемах. Все расстроены. Надо работать дальше, жить дальше. Конечно, критика будет. Мы расстроены, но будем работать дальше. Старались играть в прошлогодний футбол. Мы играли лучше сегодня, чем с «Сент-Этьеном». Это небо и земля. Почему проиграли? Совершили больше ошибок, чем «Лацио», и в итоге нас наказали", - отметил игрок.

"В прошлом году мы вышли в плей-офф, теперь нет. Были моменты, но ничего не поделаешь. Как бы не было тяжело, через такие поражения надо пройти. Главное, чтобы была поддержка друг друга у футболистов. Касательно ротации состава - если будут изменения, значит, будут. Кто придет, кто уйдет, решать тренеру", — отметил Федецкий.

Как сообщал УНИАН, "Днепр" проиграл в Риме итальянскому "Лацио" со счетом 1:3 и досрочно, за тур до конца соревнований, выбыл из борьбы в ЛЕ.