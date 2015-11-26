Хавбек "Днепра": сезон надо доиграть и показать характер

Евгений Шахов отметил, что следует двигаться дальше и показать характер в следующих играх, передает Проспорт.

"Трудно что-то сказать сейчас, ведь надо все хорошо проанализировать. Но в любом случае надо двигаться дальше. Настроение, понятно, что очень плохое. Все расстроены, но сезон надо доиграть и показать характер. Мы должны продемонстрировать наши лучшие качества, выжать из себя максимум", - отметил футболист.

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Шахов считает, что причина неудачной игры днепрян заключается в том, что новички команды, которые не прошли сборы, не успели адаптироваться.

""Лацио" выше классом? Не знаю, мне кажется с любой командой можно играть. Другое дело, что у нас сегодня не получилось. Пришли люди, которые не прошли сборы, не понимают концепцию игры команды, не смогли в ней в полной мере адаптироваться. Но это не оправдание. Мы финалисты прошлого сезона и должны были идти дальше. Не получилось. Но жизнь продолжается", - рассказал Шахов сразу после матча в Риме.

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Как сообщал УНИАН, в Риме завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором итальянский "Лацио" принимал на своем поле украинский "Днепр" (Днепропетровск) и выиграл со счетом 3:1.

Таким образом, "Днепр" досрочно, за тур до конца групповых соревнований, потерял шансы выйти в плей-офф турнира. Напомним, что в сезоне-2014/15 "Днепр" вышел в финал турнира.