Тренер "Днепра" Маркевич: "Лацио" более сыгранная команда

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич раскритиковал своих игроков после матча ЛЕ с итальянским "Лацио".

"Матеусу нужно начинать судить матчи. Вот так взял и остановился, посчитал, что там был штрафной. Команда получила гол на первых минутах. Это не совсем правильно, тем более после такого момента. Удалось сравнять, немножко поймали кураж. Потом не удалось удержать счет и пропустили второй гол. Играли лучше, чем с "Сент-Этьенном", но чего-то было мало для победы", - отметил Маркевич.

"Сразу отошли назад. Не так просто было сломать оборону соперника. К сожалению, Зозуля сейчас не может отыграть два тайма. Думаю, если бы он играл с самого начала, то игра была бы совсем другой", — продолжил тренер.

"После забитого гола сразу пропустили от рикошета. До того было много ошибок. Хотелось сыграть сегодня в хороший футбол, но были определенные моменты, которые помешали".

"Лацио более сыгранные чем мы. Таким составом мы играли первый раз: травмы, ушло много футболистов… Откровенно говоря, пополнение, которое пришло к нам, аж никак не может заменить тех игроков, которые ушли. В том году была боеспособна команда. Нас было тяжело обыграть. Команда играла и в обороне, и в середине поля. Пока что мы не можем найти оптимальный состав. Если мы зимой не пополнимся хорошими футболистами, то дальше так и ничего не будет", — подытожил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, "Днепр" проиграл в Риме итальянскому "Лацио" со счетом 1:3 и досрочно, за тур до конца соревнований, выбыл из борьбы в ЛЕ.