"Днепр" проиграл "Лацио" в матче Лиги Европы УЕФА

В Риме завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором итальянский "Лацио" принимал на своем поле украинский "Днепр" (Днепропетровск) и выиграл со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Гости мощно начали игру, но после двух своих неожиданных атак пропустили гол. В первом же моменте у "Лацио" Кандрева получил шикарный пас от Матри на ход, ворвался в штрафную и пробил мимо Бойко в дальний нижний угол ворот. После этого днепропетровцы немного сникли, и до конца первого тайма игра проходали в медленном темпе. В этой ситуации хозяевам поля не составило труда удержать свой перевес.

После перерыва гости заиграли смелее и активнее. И на 65-й минуте многоходовка "Днепра" завершилась ударом Бруно Гамы с угла штрафной в дальний нижний угол - 1:1. Впрочем, спустя всего 3 минуты, уже многоходовка "Лацио" завершилась точным ударом Пароло - 2:1. В дальнейшем "Днепр" практически не имел моментов для того чтобы сравнять счет. А игроки "Лацио", уже в добавленное арбитром время, благодаря точному удару Джорджевича увеличили свой перевес - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельном матче Группы G норвежский "Русенборг" и французский "Сент-Этьен" сырали вничью - 1:1.

После 5-ти туров в турнирной таблице у "Лацио" 13 очков, "Сент-Этьена" - 8, "Днепра" - 4, "Русенборга" - 2.

Таким образом. "Днепр" досрочно, за тур до конца групповых соревнований, потерял шансы выйти в плей-офф турнира. Напомним, что в сезоне 2014/15 "Днепр" вышел в финал турнира.