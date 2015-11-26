Матч Лиги Европы "Лацио" - "Днепр" не будет показан на общедоступном канале "Украина"

Телеканал "Украина" не будет показывать матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между римским "Лацио" и днепропетровским "Днепром" из столицы Италии.

Матч будет транслировать кабельный телеканал "Футбол1".

В этой связи руководитель спортивных программ холдинга "1+1 Media" Степан Щербачев на своей странице в Facebook отметил: "Сейчас многие адресуют нам вопрос про нашу реакцию на то, что матч "Лацио" - "Днепр" не будет транслироваться в Украине на эфирном канале. Я могу сейчас высказать свою точку зрения. Холдинг "1+1 Медиа" так бы не поступил. Но мы не обладатели прав на эти соревнования. Обладателем прав является холдинг "ТРК Украина", и они распоряжаются ими, как захотят".

Как сообщал УНИАН, матч "Лацио" - "Днепр" начнется в Риме в 20.00 по киевскому вренени. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.