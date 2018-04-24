Кличко vs Фьюри: смесь дерзости и колорита

Бой с Фьюри станет для украинца 19-й защитой титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO, 15-й защитой (после повторного завоевания титула) по версии WBO, 9-й защитой по версии суперчемпиона WBA, и 12-й защитой титула чемпиона по версии журнала The Ring. Как это зачастую случается в последнее время, соперником украинца станет «небитый». И, как это происходит почти всегда, небитый именно до боя с Кличко.

27-летний Тайсон Фьюри (родился 12 августа 1988 года в Уилмслоу, графство Чешир, Великобритания), до сегодняшнего дня провел 24 боя на профессиональном ринге и все из них выиграл. Причем, 18 раз он одержал победу досрочно – нокаутом. Поражения Фьюри терпел только на любительском ринге, но и там у него статистика достаточно впечатляющая – 30 побед, из которых 26 (!) нокаутом и 4 поражения.

У Тайсона весьма любопытная биография. Будущий боксер родился на семь недель раньше срока и весил всего 1 фунт (450 гр). Врачи опасались, что Тайсон может не выжить, но его отец, Джон Фьюри, уже тогда увидел в своем сыне бойца. Джон «Цыган» Фьюри занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь знаменитого американского боксера. Таким образом, судьба была предначертана новорожденному уже в первые дни, с появлением имени.

Благодаря отцу Тайсон начал заниматься боксом. А дядя Тайсона - Питер Фьюри - является его тренером. При этом их отношения далеко не всегда были безоблачными. После отказа Тайсона от встречи с соотечественником Дэвидом Прайсом в 2011 году, Питер перестал работать с Тайсоном, мотивируя это неготовностью подопечного к боям более высокого уровня. Но спустя несколько месяцев дядя остыл, помирился с племянником, и снова стал его главным тренером.

Любительская карьера Фьюри была практически молниеносной, и продлилась около двух лет. Примечательного в ней было совсем мало. Тайсон выиграл бронзу на молодежном чемпионате мира, проиграв в полуфинале боксеру из Узбекистана Сардору Абдулаеву (31:36). В мае 2007 года он, выступая за сборную Англии, выиграл юношеский чемпионат Евросоюза. А затем перешел на взрослый уровень, где в финале чемпионата Европы-2007 уступил россиянину Максиму Бабанину. На этом любительская карьера Фьюри была завершена. На Олимпиаду-2008 он так и не попал, уступив место в Олимпийской сборной Дэвиду Прайсу, который имел к тому моменту более высокий рейтинг. Кстати, их единственный бой в карьере состоялся именно в аматорском ринге, где на одном из турниров Прайс выиграл со счетом 22:8. При этом, по ходу боя Фьюри однажды отправил соперника в нокдаун.

Не попав в олимпийскую команду Великобритании, Тайсон попытался пробиться в сборную Ирландии или Уэльса, однако и там его ждала неудача: количество боксеров на Игры в Пекин-2008 уже было утверждено. Фьюри принял участие в национальном чемпионате ABA и выиграл его, после чего принял решение начать профессиональную карьеру.

В «профи» дела у Тайсона пошли намного лучше. Уже после первых пяти боев он заслужил право выйти на первый титульный поединок в своей карьере. 11 сентября 2009 года, в бою за титул чемпиона Англии по версии BBBofC, Тайсон выиграл у соотечественника Джона Макдермотта. Бой был равный и оба боксера выразили желание провести матч-реванш. В период времени между этими поединками, Фьюри провел еще два рейтинговых боя, в которых одержал победы. 25 июня 2010 года Тайсон вышел на второй бой с Макдермоттом. В этот раз, помимо титула чемпиона Англии, разыгрывался статус обязательного претендента на титул чемпиона Великобритании. Бой был зрелищным — Фьюри посылал Макдермотта в нокдаун в восьмом, и дважды в девятом раунде. После очередного падения Макдермотта, рефери прекратил бой, Фьюри победил техническим нокаутом. Затем он провел еще несколько боев и, доведя их количество до 14, наконец, вышел на ринг против Дерека Чисоры.

23 июля 2011 года в бою двух непобежденных британских супертяжей, Фьюри одержал победу единогласным решением судей, и отобрал у Чисоры титул чемпиона Британии и Британского содружества. По итогам 12 раундов судьи распределили очки так: 117-112, 117-112, 118-111. Тайсон лучше смотрелся по ходу поединка, но у Чисоры также были неплохие моменты для победы нокаутом во втором и десятом раундах, когда ему удавалось потрясать противника.

Любопытно, что еще до боя, чемпион мира Владимир Кличко выразил заинтересованность во встрече с победителем. Но… Фьюри проявил осторожность, посчитав, что ему еще рано боксировать на столь высоком уровне – за титул чемпиона мира. Тогда это был его первый отказ от боя. История с Прайсом случилась через год. Кстати, отказавшись от боя с Прайсом, Фьюри потерял титул чемпиона Британии и Британского содружества.

А единственный титул, который сейчас есть в активе Фьюри, был завоеван спортсменом в повторном бою с Дереком Чисорой. Соперники сошлись 29 ноября 2014 года. На протяжении боя доминировал Фьюри. Чисора отличился грязными ударами в первых раундах, но ничего не смог противопоставить оппоненту, и Тайсон в одностороннем бою переигрывал Дерека на дальней дистанции. После 10 раунда тренер Чисоры принял решение не продолжать бой. Этой победой Тайсон Фьюри завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU, титул интернационального чемпиона WBO, вакантный титул чемпиона Великобритании и статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Собственно, бой с Кличко станет первым поединком с приставкой «супер» в карьере Тайсона. Да, Чисора является более-менее узнаваемым лицом в мире бокса не только для специалистов, но и для рядовых болельщиков. Тем не менее, по-настоящему значимых боев в своей карьере Тайсон Фьюри еще не проводил. Осторожный, рациональный британец провел добрых два с половиной десятка боев прежде, чем решиться на что-либо серьезное. И этим серьезным стал поединок за титул чемпиона мира с Владимиром Кличко.

Главный вопрос – что нам предложат боксеры в субботу вечером? Станет ли этот бой зрелищным или, как это часто бывает у тяжеловесов, спортсмены будут осторожны и будут возлагать надежды на коронный удар?.. Специалисты отмечают особенности стиля Фьюри, который является габаритным тяжеловесом с большим размахом рук. Как многие другие боксеры такой комплекции, он вовсю использует эти преимущества. Но Тайсон не ведет однообразную оборонительную тактику с дальней дистанции, в большинстве своих поединков он принимает открытый стиль и сам входит на ближнюю и среднюю дистанции.

Приблизительно в таком стиле вел бой с Кличко его соперник годичной давности болгарин Кубрат Пулев. В ноябре 2014-го, на арене «О2» в Гамбурге, он сумел нанести несколько точных и болезненных ударов украинцу, но в итоге лишь вызвал бурную обратную реакцию. Владимир ожесточился, и уже в пятом раунде отправил своего соперника в нокаут. Бой, кстати, получился крайне зрелищным, с множеством событий, успевших уместиться в эти пять раундов.

Возвращаясь в день сегодняшний, стоит отметить, что поведение Фьюри на предматчевых пресс-конференциях и его высказывания в различных интервью не дают усомниться – он делает все, чтобы разозлить Кличко, вывести его из равновесия. А, значит, бой может получиться таким же зрелищным, как поединок с Пулевым.

«Поединок с Кличко будет похож на бой питбуля с боксером! Настоящий боец против выставочной собаки». «Стальной молот (прозвище Владимира Кличко) начнет ржаветь после 5-6 раунда с цыганским королем. Я моложе, сильнее, сексуальнее. Грядет большой взрыв. Кличко так крепко уснет, что понадобится эвакуатор, чтобы поставить его на ноги». «Я ему надеру задницу. Он отправится в такой нокаут, что искры будут лететь. В каком раунде вы хотели бы, чтобы я это сделал? Думаю, шестой раунд - звучит неплохо. Смотрите сами, КО в его имени. Запомните, КличКО отправится в КО (аббревиатура, которая означает нокаут). Он пришел не в тот спорт. Я надеюсь, я сумел до него ясно донести свои намерения. Шутки кончились». «Не собираюсь раскрывать свой план на бой, но скажу, что я заставлю его выглядеть ребенком, и бой будет для меня легким. Я заставлю его выглядеть идиотом, дураком - поиздеваюсь над ним перед 60 тысячами болельщиков, а потом нокаутирую»… Это – лишь некоторые из многочисленных цитат Фьюри, которыми он охотно делился с мировой прессой, начиная с мая. А еще его оскорбления в адрес чемпиона из-за переноса первоначально даты боя, сомнения в честности Кличко-младшего относительно заявленной травмы, в качестве причины переноса боя. И многое-многое другое…

Проявил Фьюри и свой актерский талант, и даже артистический. На одну из пресс-конференций он пришел в костюме Бэтмена и разыграл с помощником сценку, наглядно показав, как он будет избивать Кличко. А буквально накануне, за трое суток до боя, прямо в ринге спел балладу, посвященную своему будущему сопернику.

Вести себя так может либо человек не очень умный, либо слишком уверенный в себе. Чего больше в этом случае? Эксцентричность Фьюри известна уже давно. Но в последнее время она зашкаливает.

Разумеется, повлиять на Кличко все эти выходки вряд ли смогут. Владимир совершенно не тот человек, чтобы реагировать на происходящее вне ринга. В своих комментариях украинский чемпион отшучивался как мог, не желая обсуждать выходки будущего соперника и называя его «очень колоритным», а накануне признал: «В пении шансов против Фьюри у меня не было бы». Но они же завтра выйдут не петь…

Накануне боя большинство специалистов, мягко говоря, уверены в том, что Кличко сильнее своего оппонента. Так, бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй в одном из интервью отметил, что, если Фьюри победит Кличко, это будет одной из величайших сенсаций всех времен. «Для Тайсона Фьюри это будет первый бой с соперником мирового уровня. До этого его лучшим оппонентом был Дерек Чисора, и посмотрите, как проходили его бои с Чисорой — один он выиграл по очкам, а другой бой был очень скучным, и в нем Чисора сдался после десятого раунда. Я же нокаутировал Чисору за пять раундов — вот как нужно драться с соперниками такого уровня. Поэтому я считаю, что Тайсон Фьюри недостаточно подготовлен к бою с Владимиром Кличко. Я думаю, что Фьюри проиграет, хотя, с другой стороны, в боксе все может случиться — Фьюри большой парень и может сильно ударить. Я оцениваю его шансы как 1 к 20», - заявил Хэй.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч оценил шансы своего соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Владимиром Кличко так: «Если бы я был азартным человеком, разумно было бы поставить деньги на победу Владимира Кличко. Он отличный боксер, очень техничный, сильный и хорошо использует свои габариты. Но Фьюри тоже большой и сильный. Не думаю, что Кличко дрался с таким высоким соперником в последние 4-5 лет. Фьюри жесткий и сильный физически боец, и я думаю, что он будет пытаться постоянно давить на Владимира Кличко, нависать над ним. По крайней мере, я на это надеюсь. Очень хотелось бы увидеть Кличко в настоящем бою, потому что в последнее время он всегда очень легко справляется со своими оппонентами».

Наконец, тренер украинца Джонатон Бэнкс выразил уверенность в том, что Кличко-младший нокаутирует своего будущего оппонента британца Тайсона Фьюри, поскольку тот не будет осторожничать в ринге. «По-моему, будет нокаут. Это мое личное мнение, и базируется оно на том, что Тайсон Фьюри говорит снова и снова, что ему не дадут выиграть в Германии решением судей, поэтому он выйдет за нокаутом». Бэнкс уверен, что Фьюри не отправит соперника в нокаут, а сам его получит.

Выделяется на этом фоне комментарий чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, который считает, что поединок между Кличко и Тайсоном Фьюри должен получиться очень интересным. «Я уверен, что этот бой не будет односторонним, и я точно могу представить себе победу Фьюри — если он все сделает правильно и серьезно подойдет к этому бою. Он моложе и здоровее Кличко, в теле которого что-то постоянно рвется из-за его возраста. Мы знаем, что подбородок Владимира Кличко уже не раз был проверен, и эта проверка показала, что его можно нокаутировать. Но потом Эмануэль Стюард научил его держать дистанцию, что он теперь делает очень хорошо. С тех пор Владимира никто не доставал по-настоящему хорошим ударом. Тайсон выше, и у него длинные руки, и он должен, по крайней мере, пару раз достать его подбородок. Тогда мы и увидим, сможет ли он нокаутировать его, или хотя бы отправить в нокдаун. С другой стороны, сам Тайсон Фьюри падал от маленьких ребят и ребят, которые не являются нокаутерами. Что же будет, когда попадет Кличко? А мы знаем, что он точно попадет. Защита у Тайсона Фьюри не самая лучшая. Мы точно знаем, что он упадет, но сможет ли он подняться, как в бою со Стивом Каннингемом? Это очень большой вопрос — вот почему этот бой так интересен».

Титул WBC – единственный из престижных в мировом боксе, которым не владеет украинский чемпион. Ранее этим титулом владел Виталий Кличко. И в комментариях Уайлдера прослеживается шкурный интерес. Рано или поздно мир потребует объединительный бой, чтобы узнать, кто же является абсолютно лучшим боксером. Видимо, с молодым и неопытным Фьюри Уайлдеру было бы драться предпочтительнее, нежели с Кличко.

Как всегда, в канун важнейших событий в мире спорта, очень важно мнение букмекеров. И здесь у соперника Кличко шансов практически нет – 1,2 на победу украинца против 5,5 на британца. Ничья и вовсе оценивается с вероятностью 30 к 1.

Похоже, все идет к тому, что очередной дерзкий выскочка, «балабол», которых в карьере братьев Кличко было великое множество, в субботу превратится из небитого в битого. При этом – без шансов. Хотя запомнится он надолго. Даже откровенный хулиган Дэвид Хэй был далеко не столь колоритным, как его соотечественник Тайсон Фьюри.

Кирилл Стадниченко