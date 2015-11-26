Российский ФК "Мордовия" хочет провести зимний сбор в обесточенном и оккупированном Крыму вместо Турции

Футбольный клуб "Мордовия" рассматривает Крым в качестве места проведения одного из зимних тренировочных сборов, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Владимир Бибиков.

"Мы планировали провести второй сбор в Турции, - сказал Бабиков. - Окончательного решения по поводу того, пройдет ли он там, мы еще не приняли. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Рассматриваем и другие варианты. Испания, Италия, Кипр, Мальта. Также один из вариантов - Крым. Но я там давно не был, надо выезжать, смотреть, в каком состоянии там находится инфраструктура".

В среду исполком Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал российским клубам не проводить зимние сборы в Турции в связи с политической ситуацией. Ряд клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уже отказались от проведения в Турции сборов. В частности, сборы в Турции отменил самый титулованный клуб страны - московский "Спартак".

Во вторник, 24 ноября на турецко-сирийской границе потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М российской авиагруппы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем F-16. МИД РФ и Ростуризм рекомендовали гражданам России воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы безопасности туристов.