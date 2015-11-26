Лига Европы, 5-й тур, "Лацио" - "Днепр" - 3:1: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, который занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице Группы G.

Для того чтобы сохранить шансы на попадание в весеннюю часть еврокубка - плей-офф - днепропетровской команде необходимо обыгрывать "Лацио" и норвежский "Русенборг" (в последнем туре), а также надеяться на то, что итальянцы потеряют очки в матче последнего тура во Франции. Ведь украинский клуб уже проигрывает "Сент-Этьену" по очным встречам, а с "Лацио" может иметь положительный баланс. На данный момент у "Лацио" 10 очков, французского "Сент-Этьена" - 7, "Днепра" - 4, норвежского "Русенборга" - 1. "Лацио", который выиграл все предыдущие домашние матчи с украинскими клубами, выйдет в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, если возьмет хотя бы очко в игре с "Днепром".

Первая игра "Днепра" и "Лацио" в Днепропетровске завершилась вничью - 1:1. При этом, хозяева поля сумели отыграться на последней добавленной арбитром к основному времени матча минуте, когда игроки защиты "Лацио" просто остановились в ожидании финального свистка. Комбинацию хозяев поля ударом головой по пустым воротам соперника завершил тогда Евгений Селезнев. При этом, с 34-й минуты гости вели в счете (отличился Сергей Милинкович-Савич) и контролировали ход матча.

Накануне сегодняшнего матча главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич заявил: "Ни мы, ни соперник в последнее время не показываем хороший футбол. Как завтра сложится игра?...У нас другого выхода нет: нам надо играть только на победу. Постараемся показать хорошую игру. Не знаю, какой состав будет у «Лацио», сейчас это сложно сказать, а что касается нас, то состав на игру, в принципе, готов. Касательно потери Руслана Ротаня, то у нас, наверное, cлишком сильно поменялся состав по сравнению с прошлым годом и проблемой является отсутствие каждого игрока. Но я все-таки надеюсь на то, что вышедшие завтра на поле покажут свою лучшую игру".

А отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы сломать неприятную традицию ("Днепр" еще ни разу не побеждал в Италии в матчах еврокубков) в самый нужный момент, тренер лаконично заметил: "Надо просто хорошо сыграть".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является итальянский клуб, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,72 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,64 к 1, а на победу "Днепра" - 4,66 к 1.

Матч "Лацио" - "Днепр" начнется в Риме в 20.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Футбол1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Лацио: 99. Бериша, 18. Джентилетти, 26. Раду, 29. Конко, 33. Маурисио, 16. Пароло, 32. Катальди, 87. Кандрева, 17. Матри, 88. Кишна, 11. Клозе

Запасные: 22. Маркетти, 2. Худт, 8. Баста, 19. Лулич, 20. Билья, 21. Милинкович-Савич, 9. Джорджевич Ф.

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 15. Чигринский, 6. Данило, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 36. Андерсон Пико, 8. Эдмар, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 28. Шахов

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Хозяева начинают матч с центра поля. И сразу же нарушают правила на Матеусе. И теряют мяч...

2. И первая атака "Днепра" - Селезнев зарабатывает угловой, пытался прострелить в центр штрафной.

3. ДАНИЛОООО!!!! Шикарный момент уже в самом начале матча. Но бьет мимо с ударной позиции, с линии трафной. Прямо по центру бил.

4. И гол... Кандрева... 1:0.

5. Кандрева получил шикарный пас от Матри на ход, ворвался в штрафную и пробил мимо Бойко в дальний нижний угол ворот - красивый гол.

6. А атаке "Днепра" Селезнев грубо играет против капитана римлян Маурисио.

7. Данило пытался начать очередную атаку "Днепра", но, находясь в центре поля, отдал пас прямо в ноги защитника.

8. Матеус пробил с угла штрафной - слабый удар вышел. Мяч прикатился прямо в руки вратарю Берише.

9. Камерная обстановка на арене напоминает первый матч в Днепропетровске, который прошел при пустых трибунах. С той разницей, что в Риме никаких санкций от УЕФА не предусмотрено. Просто, у римлян нет интереса к матчу...

10. Кандрева опять обострял ситуацию в штрафной "Днепра" - отдавал пас то ли на Клозе, то ли на Матри - защитники выбили мяч на угловой.

11. Джентилетти грубо сыграл против Селезнева. Судья ограничивается штрафным, без предупреждения.

12. Неудачно разыграли трафной гости - сразу два игрока оказались в оффсайде.

13. В очередной атаке "Лацио" передачу с фланга на Матри прервал в красивом прыжке Лео Матос - угловой. Стандарт не принес дивидентов хозяевам.

14. Клозе отдавал опасную передачу из центра в атаку - партнеры не поняли его замысел.

15. В ответной атаке "Днепра" Лео Матос теряет мяч на ровном месте, у бровки поля.

16. "Лацио" атакует, но Кишна упускает мяч в аут...

17. Конко не смог как следует обработать мяч на фланге и отдать пас в цетр поля - от ворот.

18. Очень спокойно, академично проходит игра. Под стать атмосфере на трибунах. Словно товарищеский матч предсезонный какой-нибудь.

19. Чигринский нарушил правила на Матри в центре поля - грубо ударил по ногам соперника. Судья, опять же, проявляет сдержанность.

20. Атака "Днепра" - Безус пробил по воротам метров с 25-ти, мимо. А ведь мог отдать пас партнерам...

21. Федецкий с Бруно Гама разыграли мяч на фланге, бразилец подал в штрафную - защитник головой выбил мяч.

23. Данило едва не получил предупреждение - грубый фол на Катальди.

24. Кишна пасовал с фланга на Клозе - тот не сумел достать мяч, защитники "Днепра" ликвидировали опасность у своих ворот.

25. Теперь Кандрева простреливал с фланга - прямо в ноги защитнику.

26. И еще одна атака хозяев - длинный перевод мяча на Кандреву из глубины поля - неточно. Бойко проводил взлядом мяч за пределы поля.

27. Данило отдал слишком сильню преедачу на Безуса - в борьбу с двумя защитниками. Запорол атаку "Днепр".

28. Федецкий прорывался в штрафную, но потерял мяч в борьбе с защитниками.

29. Матеус подал с фланга, защитник выбил мяч на Безуса. Роман пробил метров с 30-ти - мимо.

30. Бруно Гама получил травму в борьбе за верховой мяч с Клозе.

31. КЛОЗЕ!!!! Шикарный момент у немецкого легионера "Лацио". Удар с линии штрафной получился слишком сильным - выше.

32. Не менее опасный ответ "Днепра" - Безус навесил с угла поля в центр штрафной, Джентилетти головой выбил мяч на угловой.

33. Неудачно разыграли корнер гости - мяч у вратаря "Лацио.

34. Данило подал штарфной - слишком сильно. Бериша забрал мяч.

35. Кандрева оказался в оффсайде в очередной атаке "Лацио"...

36. Кишна подавал штрафной метров с 30-ти - прямо в руки Бойко.

37. Ответ "Днепра" - после паса Бруно Гамы мяч головой принял Матеус, но обрабоать не смог и проиграл борьбу защитнику "Лацио".

38. И вновь атака "Днепра" - Федецкий заработал аут в борьбе с защитником у ворот соперника.

39. Итальянцы перехватили мяч. Комбинация Клозе - Матри - Пароло привела к удару последнего. Мяч заблокировали защитники.

40. Бруно Гама заработал очень опасный штрафной у ворот "Лацио". Удар по ногам.

41. Бруно Гама сам прострелил со стандарта в штрафную соперника - защитники выбили мяч.

42. Замена у "Днепра" - Андерсон вместо Матеуса.

43. Атака "Лацио" - Конко опасно простреливал с фланга, Папа Гуйе выбил мяч на угловой.

44. После розыгрыша стандарта Пароло амыкал навес, но удар у итальянца не получился. Мимо.

45. Игроки "Лацио" контролируют мяч в центре поля.

Судья довабил 1 минуту ко времени первого тайма.

45+1. Андерсон фолит на Клозе в саоммо центре поля.

ПЕРЕРЫВ

Весьма неоднозначным получился первый тайм. "Днепр" мощно начал, но пропустил гол в первой же атаке соперника и тут же скис... Сопернику же только это и нужно было. В спокойной академичной игре, контролируя мяч они довели тайм до победы. Способствую "полному штилю" и трибуны. Римляне в абсолютном большинстве своем проигнорировали этот матч, чему свидетельством зияющие путсоты на трибунах.

Игра же гостей была настолько несостоятельной, что даже всегда спокойный и рассудительный Мирон Маркевич не выдержал и еще до перерыва заменил Матеуса на Андерсона. Что это принесет? Сможет ли "Днепр" вообще перестроится и заиграть в атакующий агрессивный футбол? Ответ мы узнаем только во втором тайме...

Второй тайм начался

46. Игроки "Днепра" развели мяч с центра поля.

47. И вновь атака "Лацио" - Клозе у линии штрафной боролся за мяч, но проиграл верховую борьбу защитнику "Днепру".

48. Безус получил болезненную травму в центре поля. Судья фол не зафиксировал, но игроки "Лацио" вынуждены были выбить мяч в аут. Фэйр-плей.

49. Теперь Маурисио получил травму в бррьбе с тем же Безусом. Разбивается на мелкие эпизоды игра...

50. Атака "Днепра" - Андерсон подавал мяч ближе к штарфной соперника, но борьбу проиграл Данило. Затем Дуглас вынужден был выбить мяч в аут, чтобы прервать атаку соперника.

51. Матри неожиданно пробил по воротам - Бойко среагировал.

52. Опасный штрафной в исполнении "Лацио" - Кандрева подал, Дугалс выбил мяч в аут.

53. Предупреждение Раду - срыв атаки, грубый фол на Леонардо.

54. Данило подавал в штрафную "Лацио" с кромки поля - защитники выбили мяч.

55. Селезнев получил травму борьбе с Кишной. Судья определил, что правила нарушал именно капитан "Днепра"...

56. Конко решился на удар местро с 40-ка - намного выше ворот.

57. Замена у "Днепра" - Зозуля вместо Безуса.

58. Федецкий получил травму в борьбе с защитниками "Лацио" - судья показывает аут в пользу римлян. Весьма сомнительный эпизод...

59. "Днепр" попытлася провести атаку, но в решающий момент Безуса заблокировал защитник "Лацио" и не дал ударить по воротам.

60. Дуглас отдавал пас и в этот момент в борьбе с Клозе получил травму.

61. Многочисленные взаимные ошибки игроков обеих команд в центре поля. икак не могут отдать точный пас.

62. Атаку "Лацио" прерывает Папа Гуйе, выбивший мяч в аут.

63. Шикарный заброс на Клозе едва не получился у итальянцев. Папа Гуйе головой отпасовал на Бойко.

64. Многоходовка "Днепра" завершается неожиданным ударом Бруно Гама с угла штрафной в ближний угол - мяч задевает сетку с внешней стороны ворот.

65. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! БРУНО ГАМММММАААААААА!!!!! 1:1.

66. Многоходовка "Днепра" завершилась ударом Бруно Гамы с угла штрафной в дальний нижний угол.

67. Замена у "Лацио" - Милинкович-Савич вместо Клозе.

68. И гол... Пароло... 1:2...

69. Игроки "Лацио" тут же пошли в атаку - многоходовка завершилась ударом Пароло и мяч рикошетом от Чигринского прилетел в ворота мимо Бойко.

70. Кандрева пасовал на Милинковича-Савича, но тот проиграл борьбу защитнику "Днепра" - аут.

71. Замена у "Лацио" - Джорджевич вместо Матри

72. Федецкий получил травму и невольно спас свои ворота от большой опасности. Соперник споткнулся о лежачего капитана "Днепра".

73. Три подряд угловых подали итальянцы - без толку.

74. В ответной атаке "Днепра" Данило на скорости врывался в штрафную соперника. но его остановил техничный Конко.

75. Замена в "Днепре" - Шахов вместо Федецкого

76. Селезнев едва не перехватил мяч у соперника, но защита итальянцев вовремя спохватилась...

77. В ответной атаке Джорджевич едва не периграл Бойко в борьбе оди на один, но не сумел догнать мяч. Вратарь выбил.

78. Предупреждение Пароло - грубый фол на Селезневе.

79. Данило подавал штарфной - защитники выбили мяч.

80. Предупреждение Данило - грубая игра.

81. Замена у "Лацио" - Лулич вместо Кишны.

82. Предупреждение Леонардо - грубая игра и опасный штрафной для "Лацио".

83. Кандрева подал штрафной - "стенка" приняла удар на себя.

84. Кандрева отдавал пас на Канко... в пустоту. Не поняли друг друга игроки "Лацио".

85. Предупреждение получает Милинкович-Савич - удар по воротам после останговки игры.

86. СЕЛЕЗНЕВ!!!!!! Шикраный момент был у игрока "Днепра", но он пробил мимо...

87. Едва еще один момент не возник у Селезнева - Бруно Гама навешивал пас, но защитники перехватили опаснейший пас.

88. Ответ "Лацио" - Лулич едва на поразил ворота Бойко, ударил в защитника.

89. Милинкович-Савич попал по голове Дугласу. При этом, именно бразилец нарушал правила...

90. Опасный штрафной для "Лацио" - Катальди пробил, Бойко перевел мяч на угловой.

3 минуты добавил арбитр ко времени игры.

90+1. Кандрева с угла поля навешивал в штрафную - защитники отбились.

90+2. И гол... Джорджевич.. 3:1

90+3. Ошиблись с созданием искусственного оффсайда защитники "Днепра". Джорджевич остался один перед воротами Бойко и переиграл вратаря.

Матч окончен...

Спасибо за внимание...