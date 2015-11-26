Бенитес о матче с "Шахтером": Играли две команды с очень сильной атакующей линией

Об этом сообщает Tribuna.com.

Бенитес отметил, что у него остались положительные ощущения после этого матча. "Я удовлетворен, мы хорошо отыграли, практически полностью контролировали игру. После ошибки, когда мы получили гол с пенальти, игра поменялась. Но все же мы вышли с первого места и забили четыре гола очень серьезному сопернику", - заявил тренер "Реала".

"Что касается пропущенных голов, то первые два – это наши ошибки. Я не знаю, был там пенальти или нет, мы проанализируем наши ошибки. Мы сегодня довольно много экспериментировали в нападении с Бэйлом и Криштиану Роналду. Игра позволяла нам делать такие вещи и смотреть за их передвижениями на разных позициях", - отметил Бенитес.

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Комментируя три пропущенных гола от "Шахтера" наставник "Реала" сказал, что это нормально, когда две команды с такими атакующими потенциалами столько забивают. "Играли две команды с очень сильной атакующей линией", - отметил он.

"То, что произошло сегодня, это не ошибки защиты, а результаты комбинаций атакующих линий команд. Но мы забили сегодня четыре гола на выезде. Это первый шаг к восстановлению команды, – сказал Бенитес.

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Отвечая на вопрос, как ему удалось не замерзнуть в одном костюме при львовских -2, Бенитес отметил, что не очень страдает от холода, особенно если он сконцентрирован на матче.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" принимал во Львове в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" (Мадрид) и проиграл со счетом 3:4.