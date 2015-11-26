Полузащитник "Реала" похвалил "Шахтер" и пожаловался на погоду в Львове

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о победе над "Шахтером" в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов, передает Проспорт.

"Настраивались на серьезного соперника. Было непривычно играть при такой погоде. Практически до конца играли в свой футбол, однако затем отдали инициативу "Шахтеру". Почему я не забил? Самое главное, что забивает и выигрывает команда. "Шахтер" - это команда хорошего уровня. Могу сказать, что это был непростой поединок для нас", - отметил Бэйл.

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Как сообщал УНИАН, "Шахтер" принимал в Львове в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" (Мадрид) и проиграл со счетом 3:4.