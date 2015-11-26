Луческу после матча с "Реалом": Единственный положительный момент - последние 20 минут

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу подытожил матч с мадридским "Реалом" на пресс-конференции.

"Единственный положительный момент - последние 20 минут матча. Выход Тайсона разбудил всех атакующих игроков, команда проснулась мне понравились эти минуты В целом же, как я вчера и говорил, так и получилось. Детские ошибки - глупый первый гол, глупый второй гол... "Реал" после этого контролировал игру. К тому же, мы опустили руки. Плохо, что такие ошибки допускают опытные игроки".

Комментируя замену Азеведо тренер акцентировал: "Я заменил Азеведо, потому что он игнорировал игру в обороне, дейстувуя только в атаке".

Говоря об игре Гладкого тренер отметил: "К сожалению, Гладкий не игрок для контратаки, я надеялся, что он будет больше двигаться. Сегодня у него это явно не получалось. Гладкий не сыграл на должном уровне".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" принимал во Львове в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" (Мадрид) и проиграл со счетом 3:4.