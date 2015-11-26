Игрок "Шахтера" Ордец про матч с "Реалом": "Допустили много детских ошибок"

"В раздевалке тренер поблагодарил за характер. Отметил большое количество ошибок. Больше пока ничего не говорил" - сказал Ордец в эфире канала Футбол.

"Концовку провели неплохо, забили один, второй гол, болельщики начали гнать нас вперед. Но в целом хотел бы сказать, что допустили много детских ошибок, особенно сзади, давали спокойно принимать мяч нападающим и разворачиваться. Когда они подходили к нам на скорости, уже сложно было их остановить", — отметил Ордец.

"Переживание конечно было, но не боязнь. В первом тайме было много борьбы в центре поля, не было моментов, не могли даже к воротам подойти", — добавил защитник.

Прокомментировал также игрок Шахтера эпизод, в котором от него легко с центра поля убежал Гарет Бэйл, что привело к четвертому голу в ворота горняков: "Я люблю играть на опережение, но нужно смотреть по ситуации. Гол Бэйла? Безусловно, нужно было пласироваться. Но на эмоциях бежал уже спасать ситуацию, и в итоге ничего не получилось".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" принимал во Львове в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" (Мадрид) и проиграл со счетом 3:4.