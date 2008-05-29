Сборная России победила сербов, англичане обыграли США

В среду состоялось несколько товарищеских матчей национальных сборных по футболу.

Сборная России одержала победу над Сербией (2:1). В составе российской команды отличились Павел Погребняк и Роман Павлюченко, у сербов единственный гол забил Марко Пантелич.

Соперник Украины в отборе к Чемпионату мира 2010 года сборная Англии уверенно победила американцев (2:0). Голы на счету Джона Терри и Стивена Джеррарда.