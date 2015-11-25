"Реал" едва не упустил победу над "Шахтером" в матче Лиги чемпионов ведя с преимуществом в 4 мяча - 4:3

Во Львове закончился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал испанский "Реал" из Мадрида и проиграл со счетом 3:4.

Дубль в этом матче на счету лидера мадридской команды Криштиану Роналду.

Матч по большей части проходил с преимуществом гостей, которые достаточно легко оформили свое преимущество в 4 гола. Команды действовали в медленном темпе, но это не помешало Роналду забить гол в первом тайме, а затем ему же сделать дубль во втором и позволить отличиться партнерам по команде с его голевых передач - Модричу и Корвахалю.

И только после этого "Шахтер" сумел перехватить инициативу и довести интгригу в матче до наивысшей точки. Все началось с пенальти на 77-й минуте, который заработал Тайсон, а реализовал Тейшейра. На 83-й минуте гол забил после розыгрыша уголового Дентиньо, а на 89-й минуте Тейшейра ударом низом поразил ворота соперника в третий раз.

В добавленное арбитром время горняки продолжали атаковать, но соперник все же сумел удержать победу.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельном матче группы в шведском Мальме местная команда проиграла французскому ПСЖ с разгромным счетом 0:5.

Таким образом, в турнирной таблице у "Реала" 13 очков, ПСЖ - 10, "Шахтера" и "Мальме" - по 3. Украинцы опережают шведов благодаря преимуществу в очных встречах - 0:1 и 4:0.

В заключительном туре "Шахтер" 8 декабря сыграет в гостях с ПСЖ. Команда заочно борется с "Мальме" за 3-е место в итоговой таблице и выход в плей-офф второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.