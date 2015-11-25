Женская сборная Украины выиграла матч отборочного турнира Евробаскета-2017 у Германии

В Марбурге (Германия) завершился матч 2-го тура отборочного турнира Евробаскета-2017 среди женских команд, в котором сборная Германи и принимала команду Украины и проиграла со счетом 64:66, сообщает официальный сайт ФИБА-Европа.

Украинки имели преимущество в первой половине матча, создав себе очковый запас "+7". Первая четверть завершилась со счетом 23:19 в пользу гостей, а вторая - 21:18. А после большого перерыва хозяйки площадки перезватили инициативу, но догнать украинок так и не смогли - 16:13 и 11:9 по четвертям.

Лучшим игроком матча в составе победительниц стала Алина Ягупова, на счету которой 22 очка. У Олеси Малашенко на счету 19 баллов.

В параллельно проходившем матче Группы D Люксембург - Сербия гости одержали победу с разгромным счетом - 38:132.

Таким образом, у сборных Украины и Сербии по две победы в первых двух турах. Ранее украинки выиграли у Люксембурга (90:38), а сербки - у Германии.

Матч 3-го тура Украина - Сербия состоится 20 февраля 2016 года.