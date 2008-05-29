Еврокомиссия критикует идею ФИФА о «национальной квоте»

Европейская комиссия считает дискриминационным предложение ФИФА о «национальной квоте» в футбольных клубах.

Об этом идет речь в заявлении Комиссара ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимира ШПИДЛЫ, текст которого передан УНИАН.

Комиссар ЕС, в частности, отметил, что считает дискриминационным предложение ФИФА о введении правила, согласно которому как минимум 6 из 11 игроков на футбольном поле должны иметь гражданство той страны, за которую выступает клуб.

«Комиссия показывает «красную карточку» правило «6+5». Профессиональные футболисты являются работниками, а значит, принципы недискриминации и свободного передвижения должны уважаться», - отмечается в заявлении В.ШПИДЛЫ.

Комиссар ЕС также отметил, что в случае, если страны-члены ЕС будут применять правило «6+5», Комиссия будет вынуждена начать процедуру о нарушении законодательства ЕС против таких стран-членов.

В то же время, комиссар отметил, что предлагаемое УЕФА правило о минимальном количестве игроков на поле «воспитанных локально» может получить поддержку Еврокомиссии.

«В то же время существует риск непрямой дискриминации по принципу национальности, поскольку доступ в спортивные клубы одной страны-члена ЕС часто более простой для молодых игроков этой же страны, чем для молодых игроков из других стран-членов», - отметил В.ШПИДЛА.

Вместе с тем, комиссар отметил, что правило, предлагаемое УЕФА, представляет интерес для всех, поскольку способствует воспитанию молодых игроков и усилению сбалансированности соревнований.

Новое правило УЕФА должно быть введено в силу с начала сезона 2008/2009 годов. Согласно этому правилу, 8 из 25 игроков списка А (игроков, которые заявляются на сезон) должны быть игроками «воспитанными локально».