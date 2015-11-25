Владимир Кличко провел открытую тренировку перед боем с Фьюри (видео)

В Дюссельдорфе состоялась открытая тренировка чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко и его соперника по предстоящему поединку британца Тайсона Фьюри, сообщает Klitschko-brothers.com.

Представляем вашему вниманию видеозапись открытой тренировки украинского чемпиона.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 28 ноября.