Владимир Кличко провел открытую тренировку перед боем с Фьюри (видео)
16:39, 25 ноября 2015Спорт
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Украинец готовится к титульному бою, который состоится в субботу.
Reuters
В Дюссельдорфе состоялась открытая тренировка чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко и его соперника по предстоящему поединку британца Тайсона Фьюри, сообщает Klitschko-brothers.com.
Представляем вашему вниманию видеозапись открытой тренировки украинского чемпиона.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 28 ноября.
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