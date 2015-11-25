Украинец Иванов занял 4-е место на чемпионате мира по шашкам

На счету нашего международного гроссмейстера 4 победы при 15 ничьих и ни одного поражения, сообщает официальный сайт соревнований.

20 сильнейших шашистов мира соревновались в один круг, каждый с каждым, проведя таким образом по 19 партий.

В последнем туре украинец черными играл с россиянином Айнуром Шайбаковым и сумел обыграть оппонента. Тем не менее, догнать кого-либо из тройки лидеров Иванову так и не удалось.

Чемпионом мира стал Александр Георгиев из России (6 побед, 13 ничьих, 0 поражений - 25 очков), серебро у Яна Грунендейка из Нидерландов (6-12-1, 24), еще одно серебро - у другого голландца Рула Бумстры (5-14-0, 24). Бронза присуждена не была.

Со всеми призерами Иванов сыграл вничью.

Чемпионат мира по международным шашкам проходил в Нидерландах с 8 по 25 ноября.