"Реал" разгромил "Шахтер" в матче Юношеской лиги УЕФА

Судьба матча была решена во втором тайме, когда мадридцы забили четыре гола.

Гости вышли вперед уже на 9-й минуте игры после точного удара Седреса. Правда, уже на 23-й Александр Зубков сравнял результат. Гости потеряли мяч в центре поля, чем воспользовался Александр Пихаленок, который отдал на Андрея Борячука, а тот вывел Зубкова на удар. Зубков с линии штрафной пробил низом, мяч пролетел между ногами вратаря "Реала" Люка Зидана (сын капитана сборной Франции, чемпиона мира-98 и Европы-2000 Зинедина Зидана) и оказался в сетке ворот - 1:1. Но, уже спустя три минуты, на 26-й Ласо вновь вывел "Реал" вперед - 2:1.

А после перерыва гости лишь увеличивали свой перевес. На 56-й минуте Майораль довел преимущество мадридской команды до двух голов, на 73-й Борячук вновь сократил его до минимума (2:3), но на 79-й и 81-й еще два гола забил Седрес, оформивший таким образом хет-трик. А на 86-й минуте Майораль сделал дубль - 2:6.

Таким образом, "Реал" набрал в турнирной таблице 9 очков и возглавляет Группу А. У французского ПСЖ - 7 баллов, шведского "Мальме" - 5, "Шахтера" - 4.

Матч 5-го тура "Мальме" - ПСЖ состоится сегодня вечером. Вне зависимости от его исхода "Шахтер" досрочно, за тур до конца группового этапа соревнований, уже потерял шансы на то, чтобы занять 1-2 места в группе и продолжить борьбу в плей-офф Юношеской лиги весной 2016-го года.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал". Игра во Львове начнется в 21.45.