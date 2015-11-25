Киевское "Динамо" проведет два ближайших матча еврокубков без зрителей - УЕФА

УЕФА огласил окончательное решение по поводу наказания киевского "Динамо" в связи с расистким скандалом во время матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси", сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно решению, украинская команда проведет две очередные игры на своем поле в турнирах УЕФА без зрителей. Еще один матч без зрителей команде присужден условно. "Динамо" дан испытательный срок три года на третий матч.

Клуб также оштрафован 100 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, следующий домашний матч в Лиге чемпионов «Динамо» сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива 9-го декабря.