Обнародован состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира сезона 2015/16, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В него вошли 7 представительниц женской команды и 4 мужчин. Еще 1-2 спортсмена мужской команды усилят национальную сборную по итогам этапа Кубка IBU (Международного биатлонного союза) в шведском Идре.

Состав команды выглядит следующим образом:

Женщины - Валя Семеренко, Юлия Джима, Ольга Абрамова, Елена Пидгрушная,Наталья Бурдыга. После соревнований в Идре к команде присоединяться двое из тройки - Яна Бондарь, Юлия Журавок, Надежда Белкина.

Мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков.

Первый этап Кубка мира по биатлону 2015/16 состоится c 28 ноября по 6 декабря в Остерсунде (Швеция).