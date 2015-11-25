Лига чемпионов, 5-й тур, "Шахтер" - "Реал" - 3:4: онлайн-трансляция

В этом матче встречаются команд, которые занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице Группы А.

Донецкий "Шахтер" неудачно проводит нынешний сезон в Лиге чемпионов, проиграв четыре матча из пяти и выиграв лишь однажды - у шведского "Мальме". У горняков и шведов по 3 очка, в то время как у "Реала" - 10, а у французского ПСЖ - 7. И для того, чтобы иметь шансы побороться с ПСЖ в заключительном туре за 2-е место в группе, горнякам необходимо обязательно обыгрывать "Реал" и надеяться на то, что парижане не обыграют в гостях "Мальме".

В первом очном матче в Мадриде "Реал" разгромил на своем поле донецкую команду со счетом 4:0. Вместе с тем, в данный момент мадридцы находятся не в лучшем психологическом состоянии, так как в субботу, 21 ноября, команда проиграла на своем поле в рамках чемпионата Испании самому принципиальному сопернику - "Барселоне" - с трем же счетом 0:4.

Эту тему затронул накануне на предматчевой пресс-конференции наставник горняков Мирча Луческу, отметивший: "После таких поражений игроки всегда пытаются доказать, что это была случайность. В последние дни на игроков, тренера и руководство "Реала" оказывалось большое давление, так что ожидаю увидеть очень мотивированную команду. "Реал" сделает все, чтобы реабилитироваться. Что касается нашей игры, мы должны избавиться от ошибок, допущенных в Мадриде. Не хотелось бы видеть такую же боязнь в наших действиях, как после первого гола. Хотел бы видеть команду такой, как в домашнем матче против "Мальме", - уверенной в своем потенциале. Больше всего волнует оборона. Когда защита не допускает грубых ошибок, тогда и атакующие игроки действуют увереннее. Думаю, мы забьем завтра, так что главное - не ошибаться в обороне. В этой связи очень жаль, что мы лишились таких опытных защитников, как Александр Кучер и Дарио Срна".

В свою очередь, тренер гостей Рафаэль Бенитес отмечает: "Не думаю, что у нас кризис. У нас великая команда и очень хорошие игроки. Неудачи в двух последних матчах не отменят этого. Да, мы проиграли очень важный матч "Барселоне" и очень расстроены. Но теперь перед нами стоит следующая цель - как можно раньше добыть победу и порадовать наших болельщиков. Мы должны сконцентрироваться на следующем поединке, в котором нам будет противостоять сильная команда с очень опытным тренером во главе. Наша цель - выйти с первого места в группе, поэтому завтра мы должны только выигрывать".

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Реал". Если на победу "горняков" ставки принимаются с коэффициентом 3,63 к 1, а на ничью - 3,70 к 1, то на победу команды из Мадрида - 1,91 к 1.

Матч "Шахтер" - "Реал" начнется на "Львов-Арене" в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 14. Кобин, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 19. Феррейра

Реал: 13. Касилья, 2. Варан, 3. Пепе, 6. Начо, 11. Бэйл, 15. Карвахаль, 14. Каземиро, 16. Ковачич, 19. Модрич, 7. Роналду, 22. Иско

Запасные: 1. Навас К., 23. Данило, 8. Кроос, 10. Хамес Родригес, 18. Лукас Васкес, 9. Бензема, 20. Хесе Родригес.

Как и накануне "Динамо", сегодня "Шахтеру" нужна только победа. Более того, донецкая команда еще и зависит от матча с участием соперников по группе. Но, в любом случае, своего упускать нельзя.

Смогут ли горняки сыграть на плохом психологическом состоянии соперника, проигравшего несколькими днями ранее в принципиальнейшей дуэли "Барселоне" со счетом 0:4? Покажет игра.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Шахтера" развели мяч с центра поля. Тут же команда пошла в атаку и тут же Срна попал в оффсайд.

2. КРИШТИАНУ!!!! Ответ "Реала" - удар Роналду из выгоднейшей позиции - мяч пролетатет чуть выше ворот.

3. Пепе забрасывает мяч на Роналду, но Ракицкий подстраховал. Нет атаки у мадридцев.

4. И еще одна атака гостей - Начо простреливал от лицевой линии, мяч забрал Пятов.

5. Первая попытка атаки горняков. Марлос потерял мяч в борьбе с Вараном.

6. Кархаваль навешивал на Роналдо - слишком сильно.

7. Вновь Марлос пытается начать атаку своей команды и вновь упускает мяч в аут.

8. Азеведо с центра поля простреливал мяч на Гладкого, но тот проиграл борьбу Варану.

9. Касемиро заблокировал потенциально опасную подачу Кобина в штрафную.

10. Пепе выиграл силовую борьбу у Бернарда. Горняи даже не заработали угловой...

11. Мадридцы разыгрывают мяч в центре поля.

13. Многоходовая комбинация горняков с активным учатсием Азеведо завершается тем, что Тейшейра теряет мяч...

14. Заработали горняки штарфной. Ракицикий пробил - выше ворот.

15. Ответ мадридцев - Карвахаль в борьбе с Бернардом зарабатывает угловой.

16. Неудачно "Реал" разыграл угловой, мяч попал в защитника горняков и вылетел далеко в центр поля.

17. И гол... Роналду... 0:1

18. Ракицкий грубо позиционно ошибся в борьбе с Бэйлом, тот отдал пас Роналду, который забивал гол в пустые ворота. Ордец в этом эпизоде выступал в роли зрителя...

19. Ответ "Шахтера" - навес Кобина оказался слишком сильным, Тейшейра не смог дотянуться до мяча.

20. И вновь атакует "Реал" - Криштиану с линии штрафной бьет в спину защитника.

21. Штарфной заработали гости - удар у Роналду не получился. Намного выше ворот.

22. Еще один опасный навес Бэйла - Ордец головой выбивает мяч на угловой.

23. Подача углвоого оказалась неудачной - мяч прилетел прямо в руки Пятову.

24. Многоходовка гостей завершилась тем, что Бэйл потерял мяч в окружении трех защитников.

25. Ответ горняков - Бернард в борьбе с Карвахалем зарабаывает опасный штрафной.

26. Подал штрафной Марлос, в суматохе у ворот "Реала" более расторопными оказались защитники.

27. Ракицкий в борьбе с Роналду имея выгодную позицию выбил мяч в аут...

28. Редчайший кадр. Роналду запутался в собственных ногах пытаясь пробросить мяч в борьбе с Азеведо.

29. Горняки контролируют мяч в центре поля - гости не против.

30. Пас из глубины поля на Тейшейру едва не стал голевым. Алекс не смог подстроиться под мяч и нанести удар.

31. Роналду имел еще один момент, но отправил мяч головой прямо в руки Пятову.

32. Замена в "Реале" - Данило вместо Варана. Травма у защитника мадридцев.

33. В атаке горняков Азеведо проиграл борьбу Иско.

34. Опасный момент был у горняков - Кобин с фланга прострелил на Тейшейру, но тот запутался в ногах и не смог ударить по мячу.

35. Предупреждение Степаненко - срыв атаки соперника.

36. Мадридцы неудачно разыграли штрафной, мяч у Пятова.

37. Еще одну подачу Кобина с фланга блокирует Бэйл. Угловой. И вновь неудачно разыгрывают стандарт "оранжевые".

38. Ковачич нарушил правила на Фреде в центре поля. Штрафной в пользу горняков.

39. Еще один навес в штрафную "Реала" - Тейшейра и Гладкий по очереди так и не смогли завершить атаку ударом по воротам.

40. "Реал" имел шанс, но Ковачич запорол пас в простой ситуации.

41. ТЕЙШЕЙРАААА!!!! Реальнейший момент был у горняков, но не смог отдать острый пас бразилец, лишь угловой.

42. Опаасно разыграли горняки корнер - Азеведо навесил в штрафную, Гладкий пробил - мимо.

43. Продолажет атаковать "Шахтер" - Касилья спасает свою команду выбивая мяч кулаками после опаснейшего навеса Азеведо.

44. Пепе получил травму в игровом эпизоде. Пауза.

45. Ответ "Реала" - Данило зарабатывает угловой.

Арбитр добавил 2 минуты.

45+1. Неудачно гости разыграли угловой, игра переместилась к центру поля.

45+2. Роналду отдал шикарный пас на Иско, но тот не смог как следут подстроиться под мяч и ударить по воротам.

ПЕРЕРЫВ

Весьма удручающее впечталение произвел первый тайм. Команды действовали достаточно академично, но даже в игре на медленных скоростях гости имели полное преимущество. 5-минутный отрезок в концовке первого тайма, когда "Шахтер" создал ряд опаснейших моментов, скорее исключение из правил. Впрочем, и мадридцы особо не старались, наиграв ровно на минимальное преимущество - 0:1. Счет по игре.

Теперб Мистеру необходимо срочно что-то придумать в перерыве. С учетом опыта предыдущих игр "Шахтера" в Лиге чемпионов нынешнего сезона возникает вопрос - способны ли горняки к активным действиям, могут ли они даже чисто псиологически переломить себя?

Ответ дадут следующие 45 минут игры...

Второй тайм начался!

46. Мадридцы развели мяч с центра поля. И вновь пошли в атаку.

47. Бэйл абсолютно без сопротивления пробил по воротам - мимо.

48. Предупреждение Карвахалю - грубая игра против Гладкого.

49. Бернард пробил штрафной - мяч от защитников отлетел к центру поля.

50. И гол... Модрич... 0:2...

51. Криштиану в углу штрафной разобрался с защитником и выдал шикраный пас на Модрича. Тому оставалось только не промахнуться по мячу.

52. Тейшейра попытался организовать атаку на ворота соперника - но напоролся на стройный ряд защитников "Реала".

53. И гол... Карвахаль... 0:3

54. Опять Роналду шикарно сыграл на фланге, сместился к центру и выдал пас на Карвахаля. Тому удался шикарный удар в дальнюю девятку.

55. Азеведо в борьбе с Пепе не удержался на ногах и не смог продолжить опасный момент. Вторая волна атаки была более удачной - пас Азеведо и удар головой Гладкого, мяч пролетел рядом со штангой.

56. Оглушительным свистом встречают происходящее на поле болельщики Львов-Арены..

57. "Шахтер" пытатется атаковать - Тейшейра прострелил на Гладкого, тот в оффсайде.

58. Бэйл обыгрался в "стеночку" с партнером и уже вышел на ударную позицию - мяч не долетел..

59. Теперь Карвахаль пошел тараном на трех защитников - Азевдо остановил соперника.

60. Комбинация Ковачич - Иско - Роналду завершилась ударом Криштиану, чуть выше ворот...

61. Замена в "Шахтере" - Тайсон вместо Марлоса.

62. Замена в "Реале" - Кроос вместо Модрича.

63. Кобин опасно прострелил в штрафную соперника и только мастерство Начо спасло гостей от неприятности...

64. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Азеведо.

65. Гладкий получает очень болезненную травму в борьбе с вратарем соперника Касилья. Голкипер выбивал мяч и попал в голову игрока горняков.

66. Азеведо заработал опаснй штрафной в борьбе с Касемиро.

67. Бернард не смог нанести хороший удар со штрафного, попав в защитника.

68. Тайсон решился нанести удар с дальней дистанции, из-за линии штарфной - мяч пролетел далеко от ворот.

69. И гол... Роналду сделал дубль... 0:4.

70. Бэйл совершил шикарный проход и отдал пас на Криштиану, кторый сперва попал в Ракицкого, а со второй попытки - в нижний угол ворот.

71. Замена у "Реала" - Бензема вместо Бэйла.

72. Гладкий вновь получил травму в столкновении с игроком "Реала". Повредил левое плечо.

73. Замена в "Шахтере" - Феррейра вместо Гладкого.

74. Еще один момент у "Шахтера", но после навеса с фланга Пепе ликвидировал опасность, выбив мяч ближе к центру поля.

75. Игроки "Реала" спокойно катают мяч в центре поля. Никто им не мешает...

76. ПЕНАЛЬТИ!!! Тайсон заработал в борьбе с Каземиро.

77. Тейшейра реализовал 11-метровый - пробил Кико Касилья - 4:1.

78. Вышел в степь донецкую Алекс молодой, разносится над Львов-Ареной.

79. И вновь горняки идут в атаку, и вновь Пепе отлично действует в защите.

80. Мадридцы кажется успокоили соперника, вновь владеют мячом.

82. Бернард проявляет активность в атаке и в борьбе с защитником зарабатывает угловой.

83. ГОООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ДЕНТИНЬООООО... 2:4.

84. После розыгрыша углового и паса Степаненко Дентиньо ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Красивый гол.

85. ФЕРРЕЙРА!!!! Влетает в Касилья и упускает вернейший шанс для третьего гола. А ведь Тейшейра сделал ему шикарный пас.

86. Кобин падает в борьбе с Данило - опасный штрафной для горняков. Веселая концовочка...

87. Данило получает предупреждение.

88. Бернард подал штрафной - защитники голвоой выбили мяч...

89. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ТЕЙШЕЙРАААААААА!!!! 3:4!!!!!

90. Тайсон вошел в штрафную и отдал шикарный пас на Алекса. Тот не менее шикарным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

Арбитр добавил 3 минуты.

90+1. Тейшейра вновь идет вперед. Проиграл борьбу Пепе.

90+2. Еще один момент у горняков - Дентиньо выпускает мяч за пределы поля... Как обидно-то.

И все...

"Шахтер" более чем достойно прощается с Лигой чемпионов

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