Лига чемпионов, 5-й тур, "Шахтер" - "Реал" - 3:4: онлайн-трансляция
Сегодня во Львове состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать испанский "Реал" из Мадрида.
В этом матче встречаются команд, которые занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице Группы А.
Донецкий "Шахтер" неудачно проводит нынешний сезон в Лиге чемпионов, проиграв четыре матча из пяти и выиграв лишь однажды - у шведского "Мальме". У горняков и шведов по 3 очка, в то время как у "Реала" - 10, а у французского ПСЖ - 7. И для того, чтобы иметь шансы побороться с ПСЖ в заключительном туре за 2-е место в группе, горнякам необходимо обязательно обыгрывать "Реал" и надеяться на то, что парижане не обыграют в гостях "Мальме".
В первом очном матче в Мадриде "Реал" разгромил на своем поле донецкую команду со счетом 4:0. Вместе с тем, в данный момент мадридцы находятся не в лучшем психологическом состоянии, так как в субботу, 21 ноября, команда проиграла на своем поле в рамках чемпионата Испании самому принципиальному сопернику - "Барселоне" - с трем же счетом 0:4.
Эту тему затронул накануне на предматчевой пресс-конференции наставник горняков Мирча Луческу, отметивший: "После таких поражений игроки всегда пытаются доказать, что это была случайность. В последние дни на игроков, тренера и руководство "Реала" оказывалось большое давление, так что ожидаю увидеть очень мотивированную команду. "Реал" сделает все, чтобы реабилитироваться. Что касается нашей игры, мы должны избавиться от ошибок, допущенных в Мадриде. Не хотелось бы видеть такую же боязнь в наших действиях, как после первого гола. Хотел бы видеть команду такой, как в домашнем матче против "Мальме", - уверенной в своем потенциале. Больше всего волнует оборона. Когда защита не допускает грубых ошибок, тогда и атакующие игроки действуют увереннее. Думаю, мы забьем завтра, так что главное - не ошибаться в обороне. В этой связи очень жаль, что мы лишились таких опытных защитников, как Александр Кучер и Дарио Срна".
В свою очередь, тренер гостей Рафаэль Бенитес отмечает: "Не думаю, что у нас кризис. У нас великая команда и очень хорошие игроки. Неудачи в двух последних матчах не отменят этого. Да, мы проиграли очень важный матч "Барселоне" и очень расстроены. Но теперь перед нами стоит следующая цель - как можно раньше добыть победу и порадовать наших болельщиков. Мы должны сконцентрироваться на следующем поединке, в котором нам будет противостоять сильная команда с очень опытным тренером во главе. Наша цель - выйти с первого места в группе, поэтому завтра мы должны только выигрывать".
На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Реал". Если на победу "горняков" ставки принимаются с коэффициентом 3,63 к 1, а на ничью - 3,70 к 1, то на победу команды из Мадрида - 1,91 к 1.
Матч "Шахтер" - "Реал" начнется на "Львов-Арене" в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".
Добрый вечер!
Мы начинаем!
Стали известны стартовые составы команд:
Шахтер: 30. Пятов, 14. Кобин, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 21. Гладкий
Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 19. Феррейра
Реал: 13. Касилья, 2. Варан, 3. Пепе, 6. Начо, 11. Бэйл, 15. Карвахаль, 14. Каземиро, 16. Ковачич, 19. Модрич, 7. Роналду, 22. Иско
Запасные: 1. Навас К., 23. Данило, 8. Кроос, 10. Хамес Родригес, 18. Лукас Васкес, 9. Бензема, 20. Хесе Родригес.
Как и накануне "Динамо", сегодня "Шахтеру" нужна только победа. Более того, донецкая команда еще и зависит от матча с участием соперников по группе. Но, в любом случае, своего упускать нельзя.
Смогут ли горняки сыграть на плохом психологическом состоянии соперника, проигравшего несколькими днями ранее в принципиальнейшей дуэли "Барселоне" со счетом 0:4? Покажет игра.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
1. Игроки "Шахтера" развели мяч с центра поля. Тут же команда пошла в атаку и тут же Срна попал в оффсайд.
2. КРИШТИАНУ!!!! Ответ "Реала" - удар Роналду из выгоднейшей позиции - мяч пролетатет чуть выше ворот.
3. Пепе забрасывает мяч на Роналду, но Ракицкий подстраховал. Нет атаки у мадридцев.
4. И еще одна атака гостей - Начо простреливал от лицевой линии, мяч забрал Пятов.
5. Первая попытка атаки горняков. Марлос потерял мяч в борьбе с Вараном.
6. Кархаваль навешивал на Роналдо - слишком сильно.
7. Вновь Марлос пытается начать атаку своей команды и вновь упускает мяч в аут.
8. Азеведо с центра поля простреливал мяч на Гладкого, но тот проиграл борьбу Варану.
9. Касемиро заблокировал потенциально опасную подачу Кобина в штрафную.
10. Пепе выиграл силовую борьбу у Бернарда. Горняи даже не заработали угловой...
11. Мадридцы разыгрывают мяч в центре поля.
13. Многоходовая комбинация горняков с активным учатсием Азеведо завершается тем, что Тейшейра теряет мяч...
14. Заработали горняки штарфной. Ракицикий пробил - выше ворот.
15. Ответ мадридцев - Карвахаль в борьбе с Бернардом зарабатывает угловой.
16. Неудачно "Реал" разыграл угловой, мяч попал в защитника горняков и вылетел далеко в центр поля.
17. И гол... Роналду... 0:1
18. Ракицкий грубо позиционно ошибся в борьбе с Бэйлом, тот отдал пас Роналду, который забивал гол в пустые ворота. Ордец в этом эпизоде выступал в роли зрителя...
19. Ответ "Шахтера" - навес Кобина оказался слишком сильным, Тейшейра не смог дотянуться до мяча.
20. И вновь атакует "Реал" - Криштиану с линии штрафной бьет в спину защитника.
21. Штарфной заработали гости - удар у Роналду не получился. Намного выше ворот.
22. Еще один опасный навес Бэйла - Ордец головой выбивает мяч на угловой.
23. Подача углвоого оказалась неудачной - мяч прилетел прямо в руки Пятову.
24. Многоходовка гостей завершилась тем, что Бэйл потерял мяч в окружении трех защитников.
25. Ответ горняков - Бернард в борьбе с Карвахалем зарабаывает опасный штрафной.
26. Подал штрафной Марлос, в суматохе у ворот "Реала" более расторопными оказались защитники.
27. Ракицкий в борьбе с Роналду имея выгодную позицию выбил мяч в аут...
28. Редчайший кадр. Роналду запутался в собственных ногах пытаясь пробросить мяч в борьбе с Азеведо.
29. Горняки контролируют мяч в центре поля - гости не против.
30. Пас из глубины поля на Тейшейру едва не стал голевым. Алекс не смог подстроиться под мяч и нанести удар.
31. Роналду имел еще один момент, но отправил мяч головой прямо в руки Пятову.
32. Замена в "Реале" - Данило вместо Варана. Травма у защитника мадридцев.
33. В атаке горняков Азеведо проиграл борьбу Иско.
34. Опасный момент был у горняков - Кобин с фланга прострелил на Тейшейру, но тот запутался в ногах и не смог ударить по мячу.
35. Предупреждение Степаненко - срыв атаки соперника.
36. Мадридцы неудачно разыграли штрафной, мяч у Пятова.
37. Еще одну подачу Кобина с фланга блокирует Бэйл. Угловой. И вновь неудачно разыгрывают стандарт "оранжевые".
38. Ковачич нарушил правила на Фреде в центре поля. Штрафной в пользу горняков.
39. Еще один навес в штрафную "Реала" - Тейшейра и Гладкий по очереди так и не смогли завершить атаку ударом по воротам.
40. "Реал" имел шанс, но Ковачич запорол пас в простой ситуации.
41. ТЕЙШЕЙРАААА!!!! Реальнейший момент был у горняков, но не смог отдать острый пас бразилец, лишь угловой.
42. Опаасно разыграли горняки корнер - Азеведо навесил в штрафную, Гладкий пробил - мимо.
43. Продолажет атаковать "Шахтер" - Касилья спасает свою команду выбивая мяч кулаками после опаснейшего навеса Азеведо.
44. Пепе получил травму в игровом эпизоде. Пауза.
45. Ответ "Реала" - Данило зарабатывает угловой.
Арбитр добавил 2 минуты.
45+1. Неудачно гости разыграли угловой, игра переместилась к центру поля.
45+2. Роналду отдал шикарный пас на Иско, но тот не смог как следут подстроиться под мяч и ударить по воротам.
ПЕРЕРЫВ
Весьма удручающее впечталение произвел первый тайм. Команды действовали достаточно академично, но даже в игре на медленных скоростях гости имели полное преимущество. 5-минутный отрезок в концовке первого тайма, когда "Шахтер" создал ряд опаснейших моментов, скорее исключение из правил. Впрочем, и мадридцы особо не старались, наиграв ровно на минимальное преимущество - 0:1. Счет по игре.
Теперб Мистеру необходимо срочно что-то придумать в перерыве. С учетом опыта предыдущих игр "Шахтера" в Лиге чемпионов нынешнего сезона возникает вопрос - способны ли горняки к активным действиям, могут ли они даже чисто псиологически переломить себя?
Ответ дадут следующие 45 минут игры...
Второй тайм начался!
46. Мадридцы развели мяч с центра поля. И вновь пошли в атаку.
47. Бэйл абсолютно без сопротивления пробил по воротам - мимо.
48. Предупреждение Карвахалю - грубая игра против Гладкого.
49. Бернард пробил штрафной - мяч от защитников отлетел к центру поля.
50. И гол... Модрич... 0:2...
51. Криштиану в углу штрафной разобрался с защитником и выдал шикраный пас на Модрича. Тому оставалось только не промахнуться по мячу.
52. Тейшейра попытался организовать атаку на ворота соперника - но напоролся на стройный ряд защитников "Реала".
53. И гол... Карвахаль... 0:3
54. Опять Роналду шикарно сыграл на фланге, сместился к центру и выдал пас на Карвахаля. Тому удался шикарный удар в дальнюю девятку.
55. Азеведо в борьбе с Пепе не удержался на ногах и не смог продолжить опасный момент. Вторая волна атаки была более удачной - пас Азеведо и удар головой Гладкого, мяч пролетел рядом со штангой.
56. Оглушительным свистом встречают происходящее на поле болельщики Львов-Арены..
57. "Шахтер" пытатется атаковать - Тейшейра прострелил на Гладкого, тот в оффсайде.
58. Бэйл обыгрался в "стеночку" с партнером и уже вышел на ударную позицию - мяч не долетел..
59. Теперь Карвахаль пошел тараном на трех защитников - Азевдо остановил соперника.
60. Комбинация Ковачич - Иско - Роналду завершилась ударом Криштиану, чуть выше ворот...
61. Замена в "Шахтере" - Тайсон вместо Марлоса.
62. Замена в "Реале" - Кроос вместо Модрича.
63. Кобин опасно прострелил в штрафную соперника и только мастерство Начо спасло гостей от неприятности...
64. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Азеведо.
65. Гладкий получает очень болезненную травму в борьбе с вратарем соперника Касилья. Голкипер выбивал мяч и попал в голову игрока горняков.
66. Азеведо заработал опаснй штрафной в борьбе с Касемиро.
67. Бернард не смог нанести хороший удар со штрафного, попав в защитника.
68. Тайсон решился нанести удар с дальней дистанции, из-за линии штарфной - мяч пролетел далеко от ворот.
69. И гол... Роналду сделал дубль... 0:4.
70. Бэйл совершил шикарный проход и отдал пас на Криштиану, кторый сперва попал в Ракицкого, а со второй попытки - в нижний угол ворот.
71. Замена у "Реала" - Бензема вместо Бэйла.
72. Гладкий вновь получил травму в столкновении с игроком "Реала". Повредил левое плечо.
73. Замена в "Шахтере" - Феррейра вместо Гладкого.
74. Еще один момент у "Шахтера", но после навеса с фланга Пепе ликвидировал опасность, выбив мяч ближе к центру поля.
75. Игроки "Реала" спокойно катают мяч в центре поля. Никто им не мешает...
76. ПЕНАЛЬТИ!!! Тайсон заработал в борьбе с Каземиро.
77. Тейшейра реализовал 11-метровый - пробил Кико Касилья - 4:1.
78. Вышел в степь донецкую Алекс молодой, разносится над Львов-Ареной.
79. И вновь горняки идут в атаку, и вновь Пепе отлично действует в защите.
80. Мадридцы кажется успокоили соперника, вновь владеют мячом.
82. Бернард проявляет активность в атаке и в борьбе с защитником зарабатывает угловой.
83. ГОООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ДЕНТИНЬООООО... 2:4.
84. После розыгрыша углового и паса Степаненко Дентиньо ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Красивый гол.
85. ФЕРРЕЙРА!!!! Влетает в Касилья и упускает вернейший шанс для третьего гола. А ведь Тейшейра сделал ему шикарный пас.
86. Кобин падает в борьбе с Данило - опасный штрафной для горняков. Веселая концовочка...
87. Данило получает предупреждение.
88. Бернард подал штрафной - защитники голвоой выбили мяч...
89. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ТЕЙШЕЙРАААААААА!!!! 3:4!!!!!
90. Тайсон вошел в штрафную и отдал шикарный пас на Алекса. Тот не менее шикарным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.
Арбитр добавил 3 минуты.
90+1. Тейшейра вновь идет вперед. Проиграл борьбу Пепе.
90+2. Еще один момент у горняков - Дентиньо выпускает мяч за пределы поля... Как обидно-то.
И все...
"Шахтер" более чем достойно прощается с Лигой чемпионов
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