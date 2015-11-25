Гендиректор "Шахтера" рассказал, планирует ли команда переезжать в Запорожье и "подколол" "Динамо" количеством болельщиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.

"Мы понимаем, что Металлург - это родной клуб для запорожцев, мы разделяем озабоченность местных болельщиков и всячески желаем команде преодолеть существующие проблемы и продолжить свое участие в турнирах Премьер-Лиги", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент ФК "Металлург": Никаких предложений от потенциальных инвесторов в клуб не поступало

По словам Палкина, политика клуба на сегодня - "играть в разных городах страны, расширять географию, при этом мы будем делать акцент на восточные регионы, где сосредоточены наши болельщики, которые вынужденно покинули свои дома".

Это сообщение последовало после того, как в субботу во время игры с луцкой "Волынью" на запорожской "Славутич-Арене" болельщики разместили на трибунах баннер с надписью "Вам здесь не рады".

Также, гендиректор "Шахтера" не преминул "подколоть" своего главного конкурента в Чемпионате - киевское "Динамо".

В частности он отметил, что на последний матч его команды с "Волынью" в Запорожье пришло 6 тысяч болельщиков, что "в 2,5 раза больше, чем пришло на "Динамо" в последнем туре".

"Количество болельщиков, что пришли на матч - является для нас главным критерием, на основании которого мы понимаем, "рады нам или нет", - подчеркнул Палкин.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера" Палкин: "Команда должна остаться во Львове" (видео)

Напомним, главный тренер и игроки "Шахтера", который сейчас базируется во Львове, неоднократно жаловались на местных болельщиков считая, что они недостаточно любят этот футбольный клуб.