"Барселона" поиздевалась над "Ромой" в матче Лиги Чемпионов (фото)

03:41, 25 ноября 2015
Спорт
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В матче Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ромой" победу одержал каталонский клуб со счетом 6:1.

REUTERS

Подопечные Луиса Энрике с легкостью переиграли соперника, сообщает Проспорт.

Дублями в матче отметились Лионель Месси (18' и 60') и Луис Суарес (15' и 44'), еще по одному голу на свой счет записали Жерар Пике (56') и Адриано (77').

REUTERS

За "Рому" на 91-й минуте голом отметился Эдин Джеко.

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Благодаря этой победе "Барселона" досрочно вышла из группы Е, набрав 13 очков.

REUTERS

В следующем туре она сыграет против "Байера", а "Рома" сыграет с БАТЭ. Оба матча состоятся 9 декабря.

REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что каталонская "Барселона" разгромила мадридский "Реал" в первом "эль-класико" сезона 2015/16. В гостях, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" команда Луиса Энрике тотально переиграла подопечных Рафаэля Бенитеса, забив им 4 безответных мяча – 0:4.

REUTERS

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