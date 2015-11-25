Тренер "Динамо" Ребров после матча с "Порту": Эта победа очень важна для нас всех

Главный тренер «Динамо» (Киев) Сергей Ребров после победного матча Лиги чемпионов против «Порту» подвел итог на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

- Нужно поздравить всех болельщиков и ребят, которые добыли такую важную победу. Перед игрой сборной я сказал ребятам, что они должны добыть победу для всей Украины. И сейчас они должны были сделать то же самое, потому что достаточно много лет мы не проходили в плей-офф, а сейчас у нас есть хороший шанс. Я рад, что ребята терпели.

«Порту» выставил состав с тремя опорными полузащитниками и старался играть на ничью, три опорника у них редко когда играют. Я рад, что мы использовали свои моменты. Наверное, на выезде, особенно в матче с «Порту», нанести за игру 17 ударов по воротамт непросто. Эта победа очень важна для нас всех.

- По какой причине в заявке на игру не оказалось Кравца?

- Я уже говорил об этом много раз. В нашем составе есть 25-28 футболистов, из которых в заявку на игру попадают 18. К примеру, в игре в Лондоне в заявку не попал Теодорчик...

- Вопрос лишь в том, не получил ли Артем повреждение?

- Вы же видели, вчера Артем тренировался. Травмы у него нет.

- Сложилось впечатление, что это был тот случай, когда тактический план на игру был выполнен сегодня процентов на 90-95. Так ли это?

- Наверное, если счет 2:0. Действительно, мы не дали создать много моментов «Порту», которое славятся контролем мяча, комбинационной игрой. Наверное, мы ничего не делали нового, так же играем и в чемпионате Украины, стараемся играть компактно и агрессивно. Сегодня игра получалась. Все терпели до конца, хотя и сил уже не было. Просили замены, так как за десять минут до конца уже сил не осталось, ребята все отдали на поле. Я рад, что они были одной командой на поле, это очень важно. Мы могли сегодня проиграть, сыграть вничью, но мы выиграли, и заслужили эту победу, потому что на поле была команда, и все дрались друг за друга.

- Сергей Станиславович, сегодня 12-м игроком «Динамо», похоже, был Господь Бог...

- Я надеюсь. что дальше мы не будем надеяться на Бога. Будем надеятся только на себя.

- Как теперь поддержать форму команды перед решающей игрой с «Маккаби»?

- Думаю, сейчас мы будем готовиться к игре с «Черноморцем». Будет игра с «Маккаби» - поверьте, мы к ней подготовимся. Мы готовимся к каждой игре, не имеет значения, какой соперник. Сейчас ребята получили эту уверенность и все ждут эту игру. Сейчас особо и готовить не нужно, а наоборот, разгрузить игроков, так как конец сезона. Многие получили большую физическую и психологическую нагрузку, многие были в сборных. И победы, и поражения, непросто переживаются психологически. Я уверен, что сейчас в раздевалке ребята горят желанием, чтобы эта игра состоялась как можно скорее, чтобы доказать, что мы достойны играть дальше в Лиге чемпионов.

- Уже сейчас звучат разговоры о том, что «Динамо» обязанно обыгрывать «Маккаби»...

- Я же ответил на этот вопрос. Сейчас у всех на уме игра с «Черноморцем», когда будет «Маккаби», поверьте, ребята будут готовы к этому матчу. Это игра, все может быть. Сегодня важно играть командой, отдавать все силы на поле и понимать, за счет чего нужно обыгрывать эту команду. Не нужно забрасывать их шапками. У нас и в чемпионате Украины тоже бывают игры, когда изначально все понимают, что мы должны выигрывать. Нужно понимать, за счет чего выигрывать, и подготовиться к этой игре. Сейчас важно подготовиться к игре с «Черноморцем».

- Согласны ли вы с тем, что «Порту» оказался не готов к такому «Динамо» и не смог перестроиться по ходу игры?

- Соперник перестраивался по ходу игры. Изначально они выходили с целью сохранить ничью. Таких острых атак, как в Киеве, у них не было. С первых минут они хотели компактно обороняться и острых атак не было. Но футбол - это такая игра, в которой одна команда иногда получает большую уверенность. Еще раз повторю, нанести на выезде 17 ударов по воротам в такой игре на выезде действительно непросто.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло "Порту" в ключевом матче группового этапа ЛЧ в гостях со счетом 2:0. Теперь, победа "Динамо" в заключительном туре в домашнем матче над аутсайдером группы израильским "Маккаби" (Тель-Авив) позволит действующему чемпиону Украины пробиться в весеннюю стадию соревнований - плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.