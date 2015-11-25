Игрок "Динамо" Ярмоленко о матче с "Порту": Еще до игры знал - пенальти буду бить по центру

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в эфире телеканала Футбол1 поделился эмоциями после победы над «Порту».

- Сегодня выиграли у достаточно сильного и серьезного соперника. Выложились, отдали все силы, поэтому есть повод для радости, - отметил Ярмоленко.

— Как Ребров просил играть против «Порту»?

— Сказал, чтобы выходили, ничего не боялись и показывали тот футбол, в который мы играем в чемпионате Украины, контролировали мяч.

— Когда вы приняли решение пробивать пенальти по центру ворот, это же Касильяс?

— Еще до игры. Я посмотрел, как действует Касильяс, он все время гадает, поэтому еще до игры знал, если будет пенальти — буду бить по центру.

— Когда вы в последний раз били пенальти за «Динамо»?

— Честно говоря, я не помню. Судьи не ставят нам пенальти.

— Вы знали заранее, что если будет пенальти, то пробьете вы?

— Дерлис просил, но я был уверен, что забью. Рад, что тренерский штаб, команда доверили мне это право.

— Если не ошибаюсь, в 2000-м году Сергей Ребров тоже бил пенальти и не забил. Можно сказать, что вы ученик превзошел учителя?

— Мне до учителя еще далеко, значит я отомстил за Станиславовича.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло "Порту" в ключевом матче группового этапа ЛЧ в гостях со счетом 2:0. Теперь, победа "Динамо" в заключительном туре в домашнем матче над аутсайдером группы израильским "Маккаби" (Тель-Авив) позволит действующему чемпиону Украины пробиться в весеннюю стадию соревнований - плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.