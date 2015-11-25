Голкипер "Динамо" Шовковский после матча с "Порту": Выполнили все то, о чем договаривались перед игрой

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский в эфире телеканала "Футбол 1" поделился эмоциямипосле победы над «Порту».

"Мы фактически выполнили все то, о чем договаривались перед игрой. Только благодаря самоотдаче мы добились желаемой победы", - отметил капитан команды.

А говоря о своей реакции в эпизоде, когда мяч поаал в перекладину ворот в концовке матча, Шовковский заметил: "Я ничего не думаю, я играю. Думать нужно после игры. Нужно думать на футбольном поле о занимаемой позиции, как и кому отдать, как перемещаться, но на эмоции и переживания нет времени. Игра продолжается, нужно играть до финального свистка".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло "Порту" в ключевом матче группового этапа ЛЧ в гостях со счетом 2:0. Теперь, победа "Динамо" в заключительном туре в домашнем матче над аутсайдером группы израильским "Маккаби" (Тель-Авив) позволит действующему чемпиону Украины пробиться в весеннюю стадию соревнований - плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.