"Динамо" обыграло "Порту" в матче Лиги чемпионов

В Порту завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Порту" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 0:2.

Португальцы, считавшиеся явными фаворитами игры, лишь в начале матча доказывали свой статус постоянным давлением на ворота соперника. Однако, ближе к середине первого тайма гости перехватили инициативу и начали создавать момент за моментом. А на 35-й минуте португальцы нарушили правила на Рыбалке и судья назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал Андрей Ярмоленко, переигравший вратаря соперников Икера Касильяса.

Второй тайм начался с мощных атак хозяев поля, но они никак не могли вывести своих нападающих на хороший завершающий удар. Оборона "Динамо" действовала четко и слаженно. А на 64-й минуте гол забил Дерлис Гонсалес, которому удался проход по центру поля и акцентированный удар. В этом эпизоде не обошлось без ошибки Касильяса, от рук которого мяч и влетел в ворота.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий

В параллельном матче Группы G лондонский "Челси" играл в гостях с израильским "Маккаби" (Тель-Авив) и выиграл со счетом 4:0.

Таким образом, за тур до конца соревнований у "Челси" и "Порту" по 10 очков, "Динамо" - 8, "Маккаби" - 0.

Победа "Динамо" в заключительном туре в домашнем матче над аутсайдером группы "Маккаби" позволит действующему чемпиону Украины пробиться в весеннюю стадию соревнований - плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.